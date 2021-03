Várzea Grande vacina idosos em domicílio e acima de 75 anos a partir de amanhã

Legenda:

O vice-prefeito de Várzea Grande, José Hazama, e o secretário municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Silvio Fidelis, se reuniram nesta quarta-feira (03.03) com o vice-reitor do Centro Universitário de Várzea Grande – Univag, Flávio Foguel, para tratar de parcerias na área de Educação que prevê a continuidade de projetos e mais ações na rede pública municipal.

Conforme explicou o secretário, uma das ações será a continuidade do Projeto Integrador em Arquitetura, realizado por alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo do Univag. O projeto vai proporcionar melhorias com a revitalização de ambientes na Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Albella Curvo de Moraes, localizada no bairro Mapim, com a elaboração e edificação de projeto arquitetônico.

A parceria da Secretaria de Educação de Várzea Grande com o curso de Arquitetura e Urbanismo já proporcionou melhorias nas escolas municipais Júlio Correa (bairro São Mateus), Antônio Norberto de Barros (Nova Esperança), Mariana Rodrigues de Azevedo (Mapim), Miguelina de Campos Silva (Jardim Paula II), Manoel Antônio (Santa Cecília), Eleuza Maria de Souza Santos (Residencial Noise Curvo de Arruda.

Outra parceria firmada entre Prefeitura e UNIVAG será para estágio dos alunos do curso de Pedagogia em unidades de ensino da rede municipal, tanto nas aulas remotas como também nas híbridas. As ações da parceria serão coordenadas pelos profissionais da Superintendência Pedagógica da Smecel.

Segundo o secretário, foi discutido também sobre uma possível parceria para ações envolvendo os cursos da área de saúde, como o de Medicina e Fisioterapia. No próximo dia 10, às 14h, está programada uma visita da equipe da área de saúde do Univag ao Centro Municipal de Atendimento Especializado e Apoio à Inclusão “João Ribeiro Filho”, que é referência em Mato Grosso no atendimento especializado nas áreas de psicologia, fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, serviço social e psicoterapia, ofertando várias atividades para crianças com variados tipos de transtornos e dificuldade de aprendizagem.

Ainda durante a visita, o vice-prefeito José Hazama parabenizou a equipe do Univag pela parceria com a prefeitura por ocasião da pandemia, que tem permitido a disponibilização do espaço da Clínica Integrada, localizada no bairro Cristo Rei, para a realização da campanha municipal de vacinação contra a Covid-19.