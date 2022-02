Várzea Grande vai realizar neste fim de semana o “Xô Corona” para atrair pais e crianças

Essa meta foi estabelecida pelo prefeito Kalil Baracat em reunião com o secretário de Saúde, Gonçalo de Barros, após os resultados do dia “D” realizado no sábado passado quando foram vacinadas 2.023 crianças em dois locais, já que a recomendação do Ministério da Saúde é de oferecer locais separados para vacinação de crianças em relação aos demais públicos.

Desde o início da campanha, contabilizando os dados do dia ‘D’, Várzea Grande já vacinou 7.497 crianças.

O secretário municipal de Saúde de Várzea Grande, Gonçalo de Barros, esteve nos locais acompanhando o trabalho da Secretaria da Saúde e enfatizou que é muito importante esta adesão dos pais, para que gradativamente, eles passem a confiar na ciência e na Saúde Pública, pois a melhor forma de proteger a criança da pandemia é vacinando. O secretário também anunciou, com a anuência do prefeito Kalil Baracat, um novo ponto fixo, para vacinar crianças no município, ficando a Unidade de Saúde do bairro Santa Isabel, exclusivo para vacinar os pequenos.

Todo um planejamento tem que ser montado com logística e pessoal para se colocar uma Unidade de Saúde exclusivamente para vacinar crianças.

“Estes dados são o reflexo da vacina, da dedicação da linha de frente, da evolução da ciência e da responsabilidade de cada cidadão que está garantido sua imunização. Pelo balanço apresentado tivemos uma adesão positiva no dia D de vacinação, o que nos traz uma tranquilidade maior, pois estamos conseguindo avançar com a imunização dos menores, conforme o planejado. Mesmo assim, solicito aos pais que compareçam na unidade de saúde para vacinar as crianças. Vamos esta semana, também planejar novas iniciativas para alavancarmos ainda mais a vacinação. Independente do momento, a prioridade do governo Kalil Baracat é uma vida mais segura para todos”, destacou o secretário da Saúde, Gonçalo de Barros.

A Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande passa a partir de agora a ter a Unidade Básica de Saúde do Santa Isabel funcionando todos os dias da semana das 8h às 11 h e das 13h às 16 h, e, de forma itinerante com calendários previamente anunciados na Clínica Médica do UNIVAG. Também está sendo definido mais um ponto fixo no centro da cidade para contemplar aqueles que dependem de transporte coletivo para levarem os filhos para a vacinação.

“A vacinação de crianças exige uma nova metodologia, toda uma logística diferenciada, pois os menores dependem dos pais para serem vacinados e, portanto, temos que nos adequar a realidade de todos eles, pois eles trabalham e têm outros afazeres”, disse Gonçalo de Barros.

Ele lembrou ainda que de acordo as recomendações do Ministério da Saúde o imunizante Pfizer é destinado para crianças com comorbidades ou deficiências e para crianças até 5 anos. Já a Coronavac está liberada para o público de 5 a 11 anos, com ou sem comorbidades. Os pais, conforme orientação médica, poderão vacinar, conforme indicação do pediatra. A Saúde Municipal disponibiliza ambos os imunizantes.

Além de efetuar o agendamento online, para vacinar as crianças, é necessário que ela esteja acompanhada dos pais ou de um adulto munido do termo de autorização dos responsáveis. Também é obrigatório apresentar RG ou certidão de nascimento da criança, documento com foto do adulto responsável que acompanha a criança, CPF ou Cartão SUS, além do comprovante de endereço de Várzea Grande.

Outra recomendação para pais ou responsáveis é realizar o cadastro das crianças no site da Prefeitura Municipal de Várzea Grande, pelo endereço eletrônico, www.varzeagrande.mt.gov.br, e clicar no banner de imunização. O registro antecipado dos dados contribui para agilizar o atendimento nos locais de vacinação, reduzir o tempo de espera e evitar aglomerações.