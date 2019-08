Veiculo roubado é recuperado em diligências de investigação ao tráfico de drogas

Assessoria | PJC-MT

Três jovens acusados de integrar uma associação criminosa envolvida em diversos crimes como roubos, furtos, receptação e posse ilegal de arma de fogo foram presos em flagrante pela Polícia Civil, na quarta-feira (31.09), em ação da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Várzea Grande (Derf-VG).

Além da prisão dos suspeitos, Daniel Wisllen Leandro da Silva, Thiago Lopes de Oliveira, e Pablo Guilherme Morais de Souza, o “Casquinha”, o trabalho resultou na apreensão de uma arma de fogo e uma motocicleta e um celular, produtos de roubo/furto.

A prisão dos suspeitos ocorreu durante investigações do furto de uma motocicleta, ocorrido no dia 24 de julho, no estacionamento das lojas Havan. Após o crime, o suspeito exigiu R$ 3,5 mil da vítima para restituir o veículo. Com receio de perder a motocicleta, avaliada em R$ 16,5 mil, e que não tinha seguro, a vítima pagou o valor exigido.

Durante as diligências investigativas, a equipe da Derf conseguiu identificar como envolvidos no crime, o trio apontado como integrantes de uma associação criminosa que se dedica a prática de roubos e furtos, especialmente de veículos, em Cuiabá e Várzea Grande. Na quarta-feira (01.08), os policiais receberam informações que os três suspeitos estariam escondidos na residência de Pablo, no bairro Jardim Maringá I, em Várzea Grande.

No momento em que a equipe da Derf-VG chegou ao endereço, Thiago tentou de desfazer de uma arma de fogo, jogando-a para debaixo de um freezer. Os suspeitos Pablo e Daniel tentaram empreender fuga, porém foram detidos pelos policiais.

Em buscas no local, foi apreendido um revólver calibre 38 com cinco munições intactas, uma motocicleta XRE, furtada no dia 23 de julho no bairro Jardim Imperial, em Cuiabá e um aparelho celular Iphone 8, produto de roubo, ocorrido no dia 25 de julho, no bairro Jardim Cuiabá, ocasião em que também foi subtraído o veículo Toyota Corolla da vítima.

Segundo a delegada, Elaine Fernandes da Silva, após a condução dos suspeitos, os policiais entraram em contato com a vítima que teve o telefone localizado, que reconheceu através de fotografia, os três conduzidos como autores do assalto.

“São criminosos contumazes, envolvidos em diversos crimes, sedo que Daniel já possui passagem por receptação e Thiago por envolvimento com tráfico de drogas”, destacou a delegada.