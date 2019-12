Veículos roubados em Pontes e Lacerda são recuperados em Vila Bela

Assessoria | PJC-MT

Um criminoso apontado como líder de um grupo especializado em roubos foi preso, nesta quarta-feira (11.12), durante investigações da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Várzea Grande (Derf-VG). Augusto Pereira Deodato Correia, conhecido como “Guto”, também seria o responsável pela guarda das armas utilizadas nos crimes.

Após ser detido, o suspeito foi autuado em flagrante pelos crimes de associação criminosa armada, posse de munições de uso restrito e de uso permitido, desobediência e resistência.

As investigações iniciaram após a Derf-VG receber denúncia anônima sobre integrante de uma associação criminosa atuante em crimes de roubo a residências e empresas de Várzea Grande. Segundo as informações, o grupo estaria reunido na casa de um dos líderes (Guto), onde planejariam um novo roubo a empresa, na região central de Várzea Grande.

Ainda segundo as informações, o suspeito seria o responsável pela guarda do armamento e munições utilizadas pelos criminosos nos roubos.

De acordo com as investigações da Derf-VG, o grupo coordenado por Guto, foi responsável por uma ssalto ocorrido no dia 02 de dezembro em uma residência no bairro Asa Branca. Na ocasião, as vítimas conversam na porta de casa, quando foram abordados por quatro suspeitos que desceram de um veículo em posse de um revólver calibre 38.

Após serem rendidas, as vítimas foram amarradas e ficaram sob a mira de arma de fogo, enquanto os assaltantes subtraíram aparelhos celulares, dinheiro, televisão, além de uma pistola e munições .40 e um veículo Volkswagen Gol de propriedade da vítima.

Com base nas apurações, a equipe da Derf-VG realizou o monitoramento do suspeito flagrando o momento em que ele empreendeu fuga em um veículo de cor escura. Para tentar escapar da ação policial, o investigado embrenhou em uma região necessário pedido de apoio para realizar a prisão do suspeito, que no momento da abordagem tentou resistir a prisão.

Em continuidade das diligências, os policiais seguiram até a residência investigada, onde apreenderam 05 munições calibre 38, 07 munições calibre 9 mm e quatro munições de fuzil calibre 762, todas intactas, além de uma porção de maconha.

Diante das evidências, o suspeito foi conduzido a Derf-VG, onde foi seguramente reconhecido pelas vítimas como autor do roubo, mais precisamente como a pessoa que portava a arma de fogo e coordenava a ação criminosa.

Interrogado, o conduzido disse que recebeu apenas R$ 1 mil pela prática do roubo, porém não informou o nome de seus comparsas no crime. Segundo a delegada, Elaine Fernandes da Silva, o suspeito é um criminoso contumaz, condenado pela prática de roubo e com processos em andamento por furto qualificado e homicídio qualificado.

“O próprio irmão do suspeito compareceu à Delegacia e disse que a prisão dele é um alívio, uma vez que ele usuário de drogas e vive ameaçando membros da família de morte”, disse a delegada.