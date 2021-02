Veja passo a passos para agendar a primeira e a segunda dose da vacina contra covid-19

A Prefeitura de Cuiabá segue vacinando os trabalhadores da saúde que estão atuando no atendimento direto aos pacientes (tanto de COVID-19 quanto de outras enfermidades). A campanha “Vacina Cuiabá – sua vida em primeiro lugar” começou no dia 20 de janeiro contemplando inicialmente aqueles da linha de frente da COVID-19. Desde a terça-feira (02), a imunização foi ampliada para trabalhadores que atendem casos de outras doenças também, não somente de hospitais, pronto atendimento e enfermarias, mas também de ambulatórios e profissionais liberais. Já a aplicação da segunda dose para aqueles que já tomaram a primeira, começou na quarta-feira (3).

Em todos os casos, para que o trabalhador possa ir até o polo central de vacinação, que fica no Centro de Eventos do Pantanal, é necessário fazer o agendamento através do site da campanha Vacina Cuiabá (vacina.cuiaba.mt.gov.br). Importante lembrar que há uma limitação de 1.500 vagas por dia para primeira dose e de 500 vagas diárias para segunda dose. Quando o limite de vagas é atingido, aparece na tela a seguinte mensagem: “Sem agenda disponível no momento”. Nesse caso, o trabalhador da saúde deve aguardar e tentar novamente depois. Importante salientar que existe uma lista de trabalhadores aptos a serem vacinados nesta fase da vacinação (confira ao final da matéria). Quem não se enquadra nesse grupo, mesmo que faça o cadastro no site, não poderá ser atendido no local de vacinação.

Confira como fazer sua inscrição:

VEJA COMO AGENDAR A PRIMEIRA DOSE:

-Entre no endereço eletrônico www.cuiaba.mt.gov.br e clique no banner “Vacina Cuiabá”;

-Caso a pessoa seja trabalhadora da área da saúde, ela deve clicar em pré-cadastro;

-Ao abrir a página do pré-cadastro, a pessoa deve preencher todos os dados solicitados depois enviar cadastro, em seguida é redirecionado para tela de horários, escolha a data e horário e confirmar, vai gerar um QR Code e uma declaração de que realmente é um trabalhador da saúde.

-A pessoa deve imprimir o QR Code com a declaração (na leitura do QR Code aparece a data e o horário do agendamento);

-Esta declaração deve ser assinada pelo gestor do hospital ou unidade de saúde onde a pessoa trabalha;

-Ao chegar no Centro de Eventos, a pessoa deve levar a declaração assinada pelo gestor, com o carimbo da instituição e um documento com foto;

-Os profissionais autônomos devem trazer a declaração com o carimbo profissional e um documento do Conselho de Classe que rege sua profissão.

AGENDAMENTO DA SEGUNDA DOSE:

-Entre no endereço eletrônico www.cuiaba.mt.gov.br e clique no banner “Vacina Cuiabá”;

-Clique em pré-cadastro;

-Clique em agendar 2ª dose; vai para outra tela onde é solicitado o número do CPF depois clicar em consultar meu cadastro sendo redirecionado automaticamente para tela de horários;

-Na tela “Agendar sua triagem”, selecione o dia e o horário;

-Imprima o QR Code da 2ª dose, juntamente com a declaração de que é um trabalhador da saúde (que está na mesma página do QR Code). Essa declaração deve ser assinada e carimbada pelo gestor do hospital ou unidade de saúde;

-No dia agendado, a pessoa precisa levar o QR Code com a declaração assinada e o cartão de vacinação entregue a ele quando tomou a primeira dose. É imprescindível que a pessoa apresente o cartão de vacinação.

Importante: As pessoas que não fizeram o cadastro de agendamento para a primeira dose, deverão realizar o cadastro completo, sendo encaminhados para o agendamento da segunda dose.

Ressaltamos que para “SEGUNDA DOSE” é necessário que seja agendada conforme a data anotada a lápis pelo vacinador no Cartão de Vacina da primeira dose. Caso não consiga agendamento para a data especificada, a segunda dose pode ser agendada para dias posteriores, até o 28°dia após a primeira dose.

PODERÃO SER VACINADOS:

Trabalhadores da saúde que atuam em espaços e estabelecimentos de assistência e vigilância à saúde, sejam eles hospitais, clínicas dentro de hospitais, ambulatórios, laboratórios de hospitais e outros locais. Desta maneira, compreende tanto os profissionais da saúde – como médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, odontólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, quanto os trabalhadores de apoio, como recepcionistas, seguranças, pessoal da limpeza, cozinheiros e auxiliares, motoristas de ambulâncias e outros, ou seja, aqueles que trabalham nos serviços de saúde, mas que não estão prestando serviços direto de assistência à saúde das pessoas, e ainda os profissionais de saúde autônomos dos consultórios e similares.

NÃO SERÃO VACINADOS AINDA:

Até o recebimento de novas doses pelo Ministério da Saúde, somente deixarão de ser vacinados os trabalhadores da saúde dos setores administrativos e apoio de unidades que não prestam assistência direta aos casos de Covid-19, também, os estagiários e acadêmicos em saúde e estudantes da área técnica em saúde em estágio hospitalar e trabalhadores em afastamento ou inativos.

Cabe esclarecer que todos os trabalhadores da saúde serão contemplados com a vacinação, entretanto a ampliação desse público será gradativa, conforme novas remessas de vacinas forem disponibilizadas. O início da vacinação dos idosos também depende da chegada de mais vacinas.