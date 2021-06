Veja quais polos de vacinação funcionam neste feriado de Corpus Christi

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informa que nesta quinta-feira (3), feriado nacional de Corpus Christi, os polos de vacinação do Centro de Eventos do Pantanal, Assembleia Legislativa, SENAI da Avenida XV de Novembro e SESI Papa (drive-thru) funcionam normalmente, com aplicação de primeira dose para todos os grupos prioritários e segunda dose da Astrazeneca em trabalhadores da saúde.

“Cuiabá está avançando no processo de imunização e não pode parar! Por isso, determinei que a vacinação ocorresse normalmente, mesmo durante o feriado. Também não decretei ponto facultativo na sexta-feira (4) para que possamos seguir com a campanha de vacinação sem interrupções. Nossos servidores da Saúde estão empenhados e preparados para atender com respeito e dignidade a toda a população cuiabana”, disse o prefeito Emanuel Pinheiro.

O polo do SESC Balneário estará fechado e o polo do campus da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) segue temporariamente suspenso, até que cheguem doses da Coronavac.

No momento, estão sendo vacinados os grupos prioritários compostos por idosos, Forças de Segurança e Salvamento e Forças Armadas, pessoas com comorbidades ou deficiência permanente grave, gestantes e puérperas com comorbidade, pessoas com síndrome de Down, jornalistas, servidores da Assistência Social do Município, pessoas de 59 anos e trabalhadores da saúde (segunda dose).

É importante que todos aqueles que estiverem agendados, compareçam ao polo de vacinação com todos os documentos em mãos, que são: QR code impresso do agendamento, documento oficial com foto, comprovante de endereço. No caso de quem é do grupo de comorbidades ou deficiente, também precisa levar laudo médico, prontuário ou receita médica com a indicação da comorbidade assinada e carimbada pelo médico. Quem faz parte de alguma categoria profissional, precisa levar a declaração de vínculo funcional. Também é importante lembrar que todos devem estar com os dados do cartão SUS atualizados, o que pode ser feito em qualquer unidade básica de saúde.