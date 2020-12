Vem Ser Mais Solidário atendeu mais de 1,7 milhão de pessoas com entrega de cestas básicas

A decisão de substituir o Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) por um novo projeto, o Ônibus de Trânsito Rápido (BRT), foi considera uma atitude muito acertada, que vai beneficiar a população de Cuiabá e Várzea Grande. Uma solução mais rápida, eficiente e barata.

A confirmação veio do deputado estadual Dr. Gimenez, durante encontro com o governador Mauro Mendes, que se reuniu lideranças estaduais e federais de Mato Grosso na quarta-feira (23.12), no Palácio Paiaguás, para apresentar o projeto do modal de transporte intermunicipal.

“Essa decisão de implantar o BRT foi acertadíssima. Se o objetivo é atender o usuário do transporte público, com essa decisão a população será atendida. O governador Mauro Mendes é um gestor que cuida bem do Estado de Mato Grosso”, afirmou o parlamentar.

Ainda de acordo com as declarações do deputado, a implantação vai proporcionar eficiência no transporte público, pois “vai melhorar a qualidade de vida da população que poderá utilizar o sistema de integração de ônibus comum, além de trazer arborização, organização e com valor de passagem mais barato que o VLT”.

A decisão do Governo em substituir o VLT pelo BRT foi anunciada pelo governador Mauro Mendes na segunda-feira (21.12), durante coletiva de imprensa.

A decisão foi tomada com base nos resultados de estudos técnicos elaborados pelo Governo de Mato Grosso, em parceria com o Grupo Técnico criado na Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana que detectaram que a continuidade das obras de implantação do VLT era “insustentável”, além de levar até seis anos para finalização.

Outra situação desvantajosa identificada pelos estudos técnicos, caso fosse optado pela continuidade do VLT, é o alto valor da tarifa, R$5,28 para os usuários, enquanto o valor da tarifa do BRT será na faixa de R$3,04, sendo bem mais acessível para os usuários do transporte público.