Vereador apresenta diversas indicações em prol do Parque Atalaia

Carol Siqueira | Câmara Municipal de Cuiabá

Dois projetos voltados para a saúde da mulher foram apresentados pela vereadora Maysa Leão (Cidadania) e devem fazer a diferença para o diagnóstico precoce e tratamento de doenças, como o câncer, na Capital. Na primeira proposta da parlamentar, fica instituído o Programa Municipal de Atenção Integral à Saúde da Mulher.

O programa institui a obrigação de garantir a realização de exames de mamografia em pacientes com suspeita de câncer no prazo máximo de 30 dias a partir da solicitação médica, para que assegure a prevenção, detecção, tratamento do câncer de mama, no âmbito da rede municipal de saúde pública e do Sistema Único de Saúde (SUS).

“O respectivo agendamento deverá ser tratado como prioridade nas Unidades Básicas de Saúde do município, bem como outras que constituam a rede municipal de saúde pública”, diz o artigo 2º da proposta. Além disso, também fica estabelecido que as mulheres com suspeita de neoplasia terão prioridade absoluta no atendimento junto aos médicos ginecologistas credenciados na rede municipal de saúde, devendo o encaminhamento do clínico geral para a especialidade ser contemplado em no máximo 10 dias.

“O câncer de mama é o mais comum entre as mulheres. O planejamento de estratégias de controle do câncer de mama por meio da detecção precoce é fundamental. Quanto mais cedo um tumor invasivo é detectado e o tratamento é iniciado, maior a probabilidade de cura”, justifica a vereadora na proposta.

No segundo projeto da vereadora, que também acrescenta objetos ao Programa Municipal de Atenção Integral à Saúde da Mulher, é criada a obrigação de disponibilizar o resultado do exame citopatológico do colo do útero no prazo máximo de 30 dias a partir da coleta, para garantir o tratamento precoce do câncer de colo do útero.

“O respectivo agendamento de coleta e análise laboratorial do material coletado deverá ser implementado nas Unidades Básicas de Saúde do município, bem como outras que constituam a rede municipal de saúde pública, com vistas a apresentar os resultados em um prazo máximo de 30 dias a partir da requisição médica, procedendo em um tratamento mais ágil e eficaz”, diz a proposta.

A paciente com suspeita de câncer do colo do útero receberá, gratuitamente, da rede municipal de saúde pública e do Sistema Único de Saúde (SUS), os exames e tratamentos necessários. As mulheres com suspeita da referida doença terão prioridade absoluta no atendimento junto aos médicos ginecologistas credenciados na rede municipal de saúde, devendo o encaminhamento do clínico geral para a especialidade ser contemplado em no máximo 10 dias.

Tribuna Livre – Danúbia Rondon e Janaina Santana, representantes da Associação de Apoio a Pacientes Oncológicos de Cuiabá (Appoc) usaram a fala na sessão ordinária desta quinta-feira (15) a convite da vereadora Maysa Leão e falaram sobre as dificuldades dos pacientes com câncer no município.

As duas representantes da associação explicaram que já tiveram câncer e que através da dor e dificuldades que passaram decidiram criar a associação que tem recebido diversas demandas, principalmente de pacientes do SUS.

“Venho pedir apoio e empatia para com as políticas públicas para esses pacientes. Já éramos invisíveis perante a sociedade e com a pandemia isso se intensificou. Sabemos que sozinhas não fazemos nada e vocês como representantes do povo podem nos ajudar. Sabemos que estamos em pandemia, mas todas as categorias devem ser atendidas e o câncer é uma doença devastadora”, disse Danúbia.

Janaina explicou que o paciente oncológico que depende hoje de tratamento pelo SUS demora muito para conseguir atendimento. “Hoje a peregrinação de uma paciente do SUS é muito morosa. Do diagnóstico até o início do tratamento leva até 120 dias, com muita sorte. Então contamos com a empatia de vocês. A vida não espera, queremos dar voz a quem não tem vez e vemos muitos pacientes com dificuldades. É muito difícil ter que escolher entre comprar morfina e comprar arroz e feijão. Essa é a realidade hoje do paciente oncológico que se trata pelo SUS. Por isso pedimos ajuda”.

A vereadora Maysa Leão pediu ajuda dos colegas na aprovação dos projetos e também na busca de outras demandas para os pacientes oncológicos. “Precisamos olhar em todos os aspectos quanto aos pacientes com câncer. Começando pela vacinação contra a covid -19, pois eles já têm a imunidade muito baixa. Olhar para a central de regulação, para que eles tenham uma prioridade e também criar um canal para que esses pacientes consigam celeridade no processo de agendamento de consultas e exames”.

Assessoria de Comunicação / Gabinete Vereadora Maysa Leão