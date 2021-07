Vereador apresenta indicações de melhorias na infraestrutura de bairros na capital

O prefeito Emanuel Pinheiro entregou, na noite desta quarta-feira (14), mais um espaço de lazer. A nova praça pública, que fica no bairro Jardim Gramado, conta com pista de caminhada, academia ao ar livre, playground, bancos, lixeiras e iluminação de LED. Somado a isso, foi construída uma quadra poliesportiva, com alambrado e completamente iluminada, permitindo a prática esportiva com conforto e segurança, tanto durante o dia quanto no período noturno. A atividade de paisagismo também fez parte da obra.

Durante conversa com os moradores, o prefeito lembrou que a região Sul da Capital já foi contemplada com várias obras da Prefeitura de Cuiabá: a recuperação da Fernando Corrêa – recapeamento, sinalização, iluminação LED e canteiro totalmente urbanizado, a entrega da Emeb Profª Maria Dimpina Lobo Duarte, sendo esta a primeira escola militar da Prefeitura de Cuiabá e a recuperação do trevo Maria Dimpina. Teve também a recuperação da avenida Pau Brasil – em frente ao Correio, que está totalmente recuperada e com drenagem. Nesta região, foram entregues duas praças, no Jardim dos Ipês e duas na Chácara dos Pinheiros. Tem também a UBS- Unidade Básica de Saúde, do Parque Ohara, com o programa Hora Estendida. E nesta mesma região, teve o asfaltamento da Vila, situada na Chácara dos Pinheiros. O prefeito também entregou, o primeiro Centro Educacional Infantil Cuiabano (CEIC) da rede municipal de Educação, o CEIC Silva Freire , a recuperação da rodovia que liga Cuiabá ao cemitério Bom Jesus, no Parque Cuiabá, obra que conta com drenagem, iluminação, calçada e outros benefícios.

O prefeito destaca que as praças levam qualidade de vida à população cuiabana, principalmente para aqueles que moram distante da região central. “A praça veio para melhorar a vida do bairro, valorizar a qualidade de vida das famílias, veio para valorizar o imóvel, porque a rua que não tinha asfalto, que tinha uma área abandonada, agora, tem tudo isso aqui, estacionamento, praça lindíssima, é claro, tem uma valorização imobiliária. Mas, a maior valorização é a qualidade de vida que a gestão chega até vocês, que a gestão com perfil humanização trabalha dia e noite para que os impostos que vocês pagam, sejam revertidos para o povo. Eu oriento a equipe para que, quanto mais diante o bairro, que essas obras cheguem para que a população desfrute de sua comunidade. Há pouco tempo atrás não dava para vir para cá. Era uma praça escura, rua abandonada. agora temos aqui, uma praça de qualidade, iluminação led, traz segurança para os moradores. Quadra, academia, bancos, urbanização, pista de caminhada, estacionamento, facilitando a vida dos moradores. Sou um prefeito ligado às bases, aos movimentos comunitários, que prioriza os mais carentes que tem uma base parlamentar de vereadores honrados”, comentou o gestor da Capital.

O presidente do bairro Jardim Gramado, Joamir Barbosa, agradeceu o empenho do prefeito Emanuel Pinheiro e do vice, José Roberto Stopa, do secretário da Limpurb, Vanderlúcio Rodrigues e do vereador Pedro Nafaf. “Hoje é o dia da colheita aqui no Jardim Gramado. Com o apoio e incentivo que veio do prefeito Emanuel e Mário Nadaf, hoje estamos recebendo esta belíssima praça. Temos uma agenda e o Emanuel Pinheiro sempre cumpriu com sua palavra com nós. A equipe do prefeito trabalhou duro durante semanas para entregar essa praça. A população do nosso bairro agradece por ter honrado com o compromisso”, destacou ele.

O secretário da Empresa Cuiabana de Limpeza Urbana (Limpurb), Vanderlúcio Rodrigues, lembrou que a entrega deste espaço de lazer é mais uma missão cumprida. “Estamos dando sequência aos trabalhos do vice Stopa e mantendo o mesmo ritmo das obras, como determina o prefeito. Este é mais um compromisso cumprido pelo prefeito Emanuel Pinheiro”, disse o secretário.

Representando a Câmara Municipal, o vereador Mário Nadaf, destacou que a gestão atual se pauta pelo compromisso. “A palavra dada do prefeito Emanuel é sempre cumprida. Ele tem aliados do bem, na Câmara, de pessoas que lutam por essa terra. Esse espaço aqui é fruto de compromisso. Esse governo tem realizado muitas obras, é só olhar para todos os lados, dois viadutos em oito meses, o maior hospital do Estado , o Hospital Municipal de Cuiabá, a UPA Verdão e outras grandes obras. A cidade é outra”, elogiou o vereador.

Além do espaço de lazer, a Prefeitura de Cuiabá executou também, neste ano, a pavimentação das ruas Embaúbas e Camboatá, totalizando cerca de 600 metros. A obra englobou ainda os trabalhos de construção de rede de drenagem, instalação de meio-fio e calçada. Vale destacar que, em 2019, por meio do programa Minha Rua Asfaltada, o prefeito entregou mais de dois quilômetros de pavimentação na comunidade.

Participaram da solenidade de entrega os vereadores Mário Nadaf, Lilo Pinheiro, Cezinha Nascimento, Sargento Joelson, Demilson Nogueira, Paulo Henrique, Marcos Brito, Alex Rodrigues, Eduardo Magalhães e Luiz Fernando.