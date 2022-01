Vereador articula reabertura do Hospital São Benedito para cirurgias eletivas

Membros do Conselho Municipal de Turismo de Cuiabá (COMTUR) receberam nesta segunda-feira (10), um balanço das ações realizadas na Secretaria de Turismo no ano de 2021. Presidente do Conselho e secretário de Turismo, Oscarlino Alves, ressalta que , em breve haverá outra reunião em que a pauta será as ações para o fomento do turismo para este ano.

Algumas das ações executadas pela pasta foram: Festa na Praça, realizado em conjunto com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Mato Grosso (Fecomércio-MT), organização da city tour, rota nos balneários do entorno da Rodovia MT-251, parcerias com os setores gastronômico, cultural, negócios, eventos, religioso, cultural, histórico natural, de aventuras e pesca esportiva. Também debateram sobre o Primeiro Aplicativo Móvel que já está pronto, passando pela fase da homologação e contratação das lojas virtuais para inserção do aplicativo nos dois sistemas operacionais (Apple e Android).

A previsão é que o aplicativo de dispositivo móvel seja entregue no primeiro trimestre de 2022. O Plano de Ação, com escutas, observações, análises, reuniões e visitas técnicas nas principais regiões turísticas da Baixada Cuiabana, como São Gonçalo Beira Rio, Baixada Cuiabana, Sucuri, Pequizeiro, Nossa Senhora da Guia e Coxipó do Ouro.

“O secretário executivo do Conselho tem a função de substituir o presidente no caso de participar das reuniões e em caso de ausências. Esta reunião zela pela transparência e democracia no controle social, apresentamos o racional (prestação de contas) dos recursos públicos utilizados em 2021. Mostramos aos membros conselheiros que cumprimos a nossa meta e que neste ano, a tendência do setor do turismo é melhorar cada vez mais. O aplicativo que iremos lançar neste ano será um sucesso. Já temos catalogados 350 estabelecimentos comerciais que estão sendo abrigados no aplicativo de dispositivo móvel”, comentou o secretário e presidente do Conselho.

Na mesma reunião, tomaram posse os membros titulares e suplentes nomeados para o biênio 2021-2023. Também houve a escolha da nova Comissão Especial para construção do Regimento Interno, composta pelas conselheiras Bruna Spadoni e Helena Bucair (Governo) e Susy Cordova (sociedade civil). Foi eleito o Conselheiro Omar Canavarros Júnior (ABAV-MT) como novo Secretário Executivo do COMTUR.