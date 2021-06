Vereador Cezinha e presidente da ACCMT prestarão homenagens à classe gastronômica regional

Da assessoria/Gabinete vereador Cezinha Nascimento

A convite do presidente da Associação dos Chefes de Cozinha de Mato Grosso (ACC/MT), Fabio Cruz, o vereador Cezinha Nascimento (PSL), autor de três projetos, em tramitação na Câmara Municipal de Cuiabá, que beneficiam os trabalhadores do segmento gastronômico da capital de MT, participará de um evento onde serão homenageados cerca de 100 profissionais da cozinha regional.





No evento, que tem como objetivo promover a valorização da gastronomia regional e os profissionais que atuam na área, serão condecorados desde merendeiras da rede pública de ensino a chefes de restaurantes renomados.

A cerimônia, respeitando todas as medidas de biossegurança, será realizada no dia 11 de junho, na sede da Secretaria de Cultura, apenas para convidados, em razão da pandemia da COVID-19. O evento será transmitido pelas redes sociais.

“O presidente da Associação dos Chefes de Cozinha de Mato Grosso, esteve em meu gabinete, para pedir apoio, durante a visita ele me explicou que a classe foi umas das mais impactadas no decorrer da pandemia do coronavírus e também sobre a importância da categoria, principalmente para a geração de emprego, e, imediatamente, me propus a colaborar pois nesse momento, onde milhares de pessoas estão desempregadas, temos a obrigação de promover e apoiar ações que visam o reconhecimento do profissional que realiza a sua função com excelência”, explicou o parlamentar.

“Na minha luta pela valorização dos profissionais da gastronomia, encontrei no vereador Cezinha Nascimento um grande aliado e por isso sou grato”, disse o presidente, Fabio Cruz.

Atualmente, tramitam na Câmara Municipal de Cuiabá os projetos de lei Nº 001/2021, que inclui no calendário oficial da capital de Mato Grosso o “Dia de Chef de Cozinha, PL Nº 003/2021, que inclui no calendário oficial de Cuiabá a “Semana da Gastronomia” e o PL Nº 002/2021, que institui o dia 10 de maio como “Dia do Cozinheiro”, aguardando sanção do prefeito Emanuel Pinheiro.

