Vereador destaca Dia do Evangélico e argumenta sobre viagem à Brasília na última semana

Secom

O vereador Dr. Luiz Fernando (Republicanos) ocupou a tribuna da Câmara nesta quarta-feira (30) para lembrar-se de uma data importante para os Cristãos, o Dia do Evangélico, celebrado em 30 de novembro, conforme Lei Federal n° 12.328.





“Meus cumprimentos a toda a bancada evangélica dessa Casa de Leis, que possamos sempre ter o temor e a confiança no Senhor. Em nome do pastor Eduardo Magalhães, líder do meu partido, grande representante do segmento evangélico, quero cumprimentar cada um de vocês e a toda população cuiabana evangélica”, saudou.





O parlamentar também lembrou a importância da viagem que fez à Brasília, na última quarta-feira (24), juntamente com a comitiva do então prefeito interino, José Roberto Stopa, e a secretária de Saúde, Suelen Danielen Alliend – para cumprimento de uma agenda com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.





“Como presidente da Comissão de Saúde desta Casa de Leis, quero agradecer mais uma vez, o convite para acompanhar a comitiva da prefeitura, na última semana, em Brasília”, declarou o vereador ao informar que o grupo cumpriu extensa agenda e que essa comunicação entre os Poderes é de fundamental importância para o desenvolvimento de Cuiabá.





“Nos reunimos com a bancada dos nossos deputados federais, estivemos no Senado conversando o senador Carlos Fávaro. Fomos muito bem recebidos na Câmara Federal pelos deputados Emanuelzinho e Neri Gueller”, informou ao complementar que a comitiva ainda esteve levando reivindicações na Casa Civil e no Ministério da Saúde.





“Sempre que necessário estaremos em Brasília, cobrando dos nossos representantes de Mato Grosso para que eles se comprometam com a saúde do nosso município”, garantiu.

Márcia Martins/Gabinete Vereador Dr Luiz Fernando