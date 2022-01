Vereador destina R$ 950 mil em emendas impositivas para custear tratamento de pessoas afetadas pela Covid-19 

Secom CMC

O vereador Eduardo Magalhães (Republicanos) destinou R$ 950 mil reais em emendas impositivas para a Secretaria de Saúde de Cuiabá custear o tratamento de pessoas afetadas pela Covid-19.





“Essa é uma forma que temos de contribuir com a saúde da nossa população que tanto foi afetada com essa terrível doença”, afirma o parlamentar.





Em 2021, cada vereador indicou até R$ 1 milhão em emendas ao Projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2022, sendo 50% destinado à área da Saúde, no entanto Eduardo Magalhães decidiu direcionar um pouco mais para o setor a fim de melhorar as condições de atendimento na rede de saúde, principalmente às pessoas que ficaram com alguma sequela do vírus.





“A saúde pública vem sofrendo com a pandemia, em especial a saúde pública de nosso município se vê sobrecarregada com uma grande demanda de atendimentos, sobretudo nos casos de sequelas pós covid-19. Assim sendo, vemos por bem destinar os recursos de nossa emenda impositiva para Aquisição de Material Permanente para atender as Unidades de Reabilitação (Pascoal Ramos, Verdão e Coxipó) e o Centro Especializado em Reabilitação – CER II Planalto (Modalidade Física e Intelectual), da Rede de Saúde do Município de Cuiabá”, diz trecho da justificativa da emenda apresentado pelo vereador à LOA.





Os sintomas mais comuns nos pacientes após a alta de Covid-19 são cansaço, dificuldade para respirar, fibrose nos pulmões e/ou rins, perda de paladar e olfato, dores de cabeça, dificuldades na fala, concentração e memória, insônia, depressão e ansiedade e agravamento de outras doenças preexistentes.





Reforma





O parlamentar destinou R$ 50 mil para reforma da praça conhecida como “Praça do Amarelinho”, no Bairro Morada do Ouro. O objetivo é que sejam realizadas obras de recuperação com implantação de academia ao ar livre e parquinho.

Stephanie Romero/Gabinete Vereador Eduardo Magalhães