Vereador Dilemário pede ajuda ao MP para que a prefeitura instale mais postos de vacinação para evitar aglomeração

A vereadora Edna Sampaio (PT) divulgou nesta quinta (25) uma carta aberta onde cobra da prefeitura e do governo do Estado a decretação de lockdown imediato e mudanças urgentes na gestão da saúde. A carta é assinada pelo Mandato Coletivo pela Vida e por Direitos, do qual fazem parte mais de 90 co-vereadores.





O documento cobra garantia de renda para desempregados e pessoas em situação de pobreza para que possam cumprir o isolamento social e defende a testagem em massa da população.





Pedindo a união de forças entre governo e prefeitura no combate à pandemia, recomenda que seja criada uma “sala de situação” multidisciplinar, reunindo profissionais de diversas áreas do conhecimento, para elaborar estratégias de enfrentamento à doença.





A carta cobra que as organizações populares, os conselhos, as organizações de movimentos sociais e os poderes legislativo e judiciário sejam inclusos na discussão das políticas. Também pede políticas de educação para a saúde, com objetivo de orientar a população sobre os cuidados de prevenção.





O documento alerta que o país concentra 10% dos mortos por Covid-19 no mundo, embora represente somente 3% da população mundial e aponta Mato Grosso entre os quatro estados brasileiros com maior número de mortos proporcionalmente ao quantitativo de infectados.





Edna Sampaio tem destacado a população negra, que compõe mais de 61% das vítimas da doença na capital.





Segundo dados oficiais, o Estado registrou 294.974 casos até esta quinta (25), dos quais 35,8% eram de vítimas pardas e 2,92% de pretas. Na capital, já são 63.656 casos confirmados em residentes locais, dos quais 34,8 mil são pardos e 3,9 mil são pessoas pretas, quantidade que corresponde a 60% do total. Também foram registrados 11.264 casos de residentes em outros municípios.





“Essa tragédia não está acometendo de forma igual todos os grupos sociais. Os pretos e os pardos representam grande parte dos que adoecem e vão a óbito. Por isso, é importante discutir o racismo estrutural e as ações que o poder público tem feito em relação a isso”.





Confira o documento em anexo.





Live





Nesta quinta-feira, às 19 horas, a vereadora realiza live em sua página no Facebook com a secretária de saúde de Araraquara (SP), Eliana Honain. A cidade é considerada referência no combate a Covid-19. Como resultado de um lockdown restrito de um mês, o número pacientes locais internados caiu de 180 para 94, enquanto os internados de outros municípios em hospitais de Araraquara subiu de 38 para 78.





Na semana de primeiro de fevereiro a 21 de março, houve 58% de queda na média móvel de novos casos e entre os dias 26 de fevereiro e 21 de março, queda de 31% na quantidade de pacientes internados.

