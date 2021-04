Vereador Dr. Luiz Fernando propõe PL para tornar obrigatório o exame do quadril para recém-nascido

Carol Siqueira | Secom Câmara Municipal de Cuiabá

O vereador Dr. Luiz Fernando (Republicanos) apresentou um projeto de lei que torna obrigatório a realização do teste do quadril em todos os recém-nascidos.

Através do exame, que precisa ser realizado nas primeiras 24h de vida, é possível detectar a displasia do desenvolvimento dos quadris (DDQ), conhecida por luxação congênita do quadril, consiste num espectro de anormalidades que afeta o quadril infantil, incluindo uma forma acetabular anormal (displasia), associada ou não a um deslocamento parcial (subluxação) ou completo (luxação) da cabeça femoral.

A displasia é multifatorial. Fragilidade anormal dos ligamentos e da cápsula articular está presente em pacientes e famílias com displasia de quadril. Efeitos hormonais maternos podem também ser um fator, além de fatores mecânicos.

Aproximadamente um em cada 1.000 recém-nascidos poderá nascer com o quadril luxado e cerca de 10 em 1.000 com quadril subluxado (instável).

Em nosso meio, podemos esperar a incidência de cinco por 1.000 quanto à positividade do sinal de ortolani, que é o sinal clínico precoce de detecção da afecção.

Com a nova normativa, o exame de quadril do recém-nascido deverá ser rotineiro e enfatizado nos berçários. Nos recém-nascidos e nos bebês o diagnóstico da DDQ é eminentemente clínico e realizado com as manobras de Ortalini (detecta o deslizamento posterior do quadril para dentro do acetábulo) e de Barlow (detecta deslizamento do quadril para fora do acetábulo. Cada coxa é examinada em separado).

