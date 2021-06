Vereador entrega moção de aplausos à ministra Damares Alves

Carol Siqueira/Secom Câmara Representantes do segmento estiveram no gabinete da presidência nesta terça-feira (22).

O presidente disse que irá dialogar com o Executivo municipal sobre as reivindicações apresentadas pela categoria.

Nesta quarta-feira (22.06) empresários estiveram na Câmara Municipal a fim de buscar apoio junto ao presidente da Casa, vereador Juca do Guaraná Filho (MDB), para que articule com o executivo a retomada de eventos na cidade.





Segundo o empresário do segmento, Bruno Batata, com o impacto da pandemia, há quase dois anos teve que parar as atividades.





“Viemos pedir ao presidente que interceda junto ao prefeito para que eles ajudem o segmento de casas de shows e eventos a voltarem a trabalhar respeitando a capacidade de público, a biossegurança e com toda a responsabilidade”, comentou.





O presidente da Câmara disse que irá dialogar com o prefeito sobre a possibilidade da retomada da atividade do setor gradativamente, respeitando as medidas de biossegurança.





“O setor de eventos foi um dos segmentos mais afetados pela pandemia. Foram os primeiros a fechar as portas. Iremos levar ao prefeito as demandas apresentadas e buscar um estudo, junto com a equipe do Executivo, para que possamos encontrar meios para o retorno das atividades desse setor”, disse.

Gabinete Vereador Juca do Guaraná Filho