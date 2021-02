Vereador Kássio Coelho realiza mutirão de limpeza do córrego Ribeirão da Ponte nesta 3ª

O presidente da Comissão de Transporte Urbano e Meio Ambiente, vereador Kássio Coelho (Patriota) promove nesta terça-feira (16), a partir das 8hs, em conjunto com a população, um mutirão de limpeza do córrego Ribeirão da Ponte, afluente do Rio Cuiabá. A iniciativa foi após o parlamentar encontrar grande quantidade de lixo não-orgânico jogado no córrego durante vistoria realizada neste domingo (14).





“Além da grande quantidade garrafas pets, provavelmente, a água está contaminada com coliformes fecais provenientes de dejetos que são despejados no córrego sem o devido tratamento. É muito preocupante a situação dos nossos córregos que deságua no Rio Cuiabá. Temos que mudar essa realidade negativa”, afirmou Kássio.





Kássio Coelho denunciou que um dos fatores para poluição local ocorre devido à urbanização irregular da região Oeste. Ele explica que alguns condomínios não respeitaram as normativas municipais para o descarte do lixo e de dejetos.





“Fazendo com que o córrego Ribeirão da Ponte córrego viesse a ser assoreado e contaminado”, disse o parlamentar.





O vereador lamentou a situação do córrego que trouxe sustento às diversas famílias cuiabanas e se comprometeu a mudar essa triste realidade.