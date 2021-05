Vereador presta homenagem à Assistência Social de Cuiabá e concede homenagem para gestoras

As secretárias municipais de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência, Hellen Ferreira e a adjunta de Assistência Social, Clausi Barbosa, receberam o certificado de Mulher Cidadã Ana Maria de Couto, pela prestação de serviços às pessoas em situação de vulnerabilidade social do município com excelência e qualidade, sendo essas uma das marcas da gestão Emanuel Pinheiro. Todo trabalho desenvolvido é cuidadosamente acompanhado pela primeira-dama Márcia Pinheiro que oferece uma atenção especial para as causas sociais, como por exemplo, o desenvolvimento de importantes campanhas, bem como “Aquece Cuiabá’ e a “Vacina Solidária”.

A honraria foi entregue pelo vereador Rodrigo Arruda e Sá em seu gabinete na Câmara Municipal na tarde desta quarta-feira (5). “Esse reconhecimento nos impulsiona a trabalhar cada vez mais em prol dessas pessoas que precisam dos serviços ofertados pelo Poder Público. Estar à frente da Pasta Social da capital é gratificante, nos torna pessoas cada vez melhores, pois proporcionamos condições dignas de vida como todo cidadão”, disse a secretária municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência, Hellen Ferreira.

A secretária-adjunta de Assistência Social, Clausi Barbosa, reitera: “trabalhar com assistência social é um trabalho feito com amor, pois sempre buscamos fazer o melhor para essa população em situação de vulnerabilidade social. E esse reconhecimento do vereador Rodrigo é prova de todo apoio que nos é dispensado pela nossa primeira-dama Márcia Pinheiro, sendo a maior incentivadora das causas sociais e do nosso prefeito Emanuel Pinheiro. Gestão humanizada é isso, ajudar quem mais precisa de ajuda”, declarou Clausi.

Autor da honraria, o vereador Rodrigo Arruda e Sá explica que os títulos são entregues em reconhecimento aos trabalhos praticados por mulheres que se destacam no social, empresarial, educacional, pública, privada e política no município de Cuiabá.

Hellen Janayna Ferreira de Jesus – Assistente social formada pelo Centro Universitário (Univag) e atuava na função de e secretária-adjunta de Assistência Social de Cuiabá até ser efetivada como titular da Pasta. Além disso, é especialista nas áreas de Gestão Pública e Gerenciamento de Projetos, formação conquistada pela Faculdade de Águas Claras Emendadas (FAE).

Clausi Aparecida de Oliveira Barbosa- Natural de Belo Horizonte (MG) e graduada em Tecnóloga em Gestão da Produção Industrial, pela UNINTER. Pela Prefeitura de Cuiabá já atuou como diretora de Trânsito, técnica em Projetos Viários Urbanos, chefe de Divisão de Fiscalização Urbanística e técnica no grupo de trabalho para o Plano Diretor de Cuiabá.