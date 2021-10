Vereador prestigia campeonato de futebol amador em Cuiabá

Fundamental em tempos normais, mas ainda mais crucial em tempos de pandemia, quando se tornou o único hospital do Município disponível para atender casos não covid-19, o Hospital Municipal de Cuiabá Dr. Leony Palma de Carvalho – HMC está atuando com sua capacidade total, mas mantendo os serviços de saúde com estrutura de alto nível e totalmente gratuito, conforme os princípios do Sistema Único de Saúde – SUS, mantendo-se como referência de saúde pública em todo Mato Grosso, com média de 40% dos atendimentos realizados à população da Baixada Cuiabana, além de outros municípios do interior e até mesmo de estados vizinhos.

“Durante a pandemia, por ter o porte de média e alta complexidade, o HMC desempenhou um papel importantíssimo ao absorver toda a demanda de ortopedia, neurologia, cirurgia geral, pediatria, entre outros casos, enquanto o Hospital São Benedito e o Hospital Referência se voltaram exclusivamente para o combate à Covid-19. É impossível imaginar as conseqüências para população mato-grossense sem a relevante atuação do HMC durante esse período”, destaca o diretor geral da Empresa Cuiabana de Saúde Pública (ECSP), Vinicius Gatto.

Desde a inauguração total, em 2019, até a segunda semana de outubro de 2021, o HMC realizou 106.968 atendimentos, sendo 56.355 de urgência e emergência, 33.593 no ambulatório, 14.993 nas internações e UTIs, 407 no Centro de Tratamento de Queimados (CTQ), 2.027 no setor de Pediatria. Além, disso, foram realizados 13.465 cirurgias e 1.123.191 exames.

A unidade hospitalar também conta, desde julho de 2020, com o Espaço de Acolhimento da Mulher Vítima de Violência, que já ultrapassou 400 acolhimentos às mulheres e seus filhos. Mais recentemente, com a transferência do programa SOS AVC do São Benedito (que ficou exclusivo para casos de covid-19, em março de 2021) para o HMC, 267 pacientes já receberam esse tipo de atendimento especializado, cuja equipe é composta por neurocirurgião neurologista, neurorradiologista intervencionista, enfermeiros e técnicos de enfermagem. No total, para dar conta de todos esses serviços, o HMC conta com mais de 1.800 colaboradores, que integram o quadro da Empresa Cuiabana de Saúde Pública.

De acordo com a secretária de Saúde, Suelen Alliend, vale ressaltar que o HMC vem atingindo altos padrões de serviços mesmo atuando em fase de habilitação e sem contar com o cofinanciamento do governo do Estado. “Somente no último 29 de setembro é que a Comissão Intergestores Bipartite (CIB) aprovou a pactuação de 40 leitos de UTI adulto no HMC. Antes disso, a Prefeitura de Cuiabá, por determinação do prefeito Emanuel Pinheiro é que vinha custeando essa estrutura gigantesca que é o HMC, que atende não somente à população cuiabana, mas de todo o estado”, afirma. A secretária salienta ainda que “o financiamento, que deveria ocorrer de forma tripartite, até a presente data conta com financiamento bipartite – federal e municipal, sendo o maior custeio vindo de fonte municipal”, pontua.