Vereador promove Semana do Dia das Crianças em Cuiabá

Bonecas, bolas e carrinhos irão fomentar sorrisos. Os brinquedos foram arrecadados na campanha “Doe um brinquedo e faça uma criança feliz”, ação organizada pelo Fundo Social Cuiabá ligado ao Núcleo da Primeira-Dama de Cuiabá, Márcia Pinheiro. A iniciativa conta com a parceria da

Associação Brasileira de Segurança Militar (Abraseg) que fará a distribuição do material em celebração ao 12 de outubro, ‘Dia das Crianças’. Na quinta-feira (9), foi realizada no Palácio Alencastro a entrega simbólica do material arrecadado.

Sensível às causas sociais do município, a primeira-dama Márcia Pinheiro foi escolhida como madrinha do evento que será realizada no domingo (10), a partir das 9 horas, na sede do 3º Batalhão, no bairro CPA IV, em Cuiabá.

“A gestão Emanuel Pinheiro é extremamente zelosa e preocupada em oferecer um atendimento de excelência às famílias em situação de vulnerabilidade social. Mantemos inicitivas, programas sociais reconhecidos nacionalmente. Cada parceria firmada nos deixa felizes, já que todo esforço, toda colaboração é muito bem-vinda para ajudar nossos pequenos. Tenho certeza que cada brinquedo doado representará uma infinidade de sorrisos”, agradeceu a primeira-dama, Márcia Pinheiro.

Emocionada, a presidente da Abraseg, Jaqueline Barbosa assim que chegou na sala onde estão guardados os presentes, ficou surpresa com a quantidade. “As mais de 300 crianças esperadas para a nossa festa terão os presentes garantidos. Que Deus abençoe a vida de cada um em ajudar numa causa solidária como essa. Será um dia de muita alegria e esperança de dias melhores. O meu muito obrigada”, disse a presidente.

Acompanhada da secretária municipal de gestão, Elaine Mendes, a presidente do Fundo Social Cuiabá, Ivone Souza fez questão de reforçar que, sem a colaboração dos servidores e demais parceiros, não seria possível atender as demandas que diariamente chegam ao Executivo no que tange à doação de artigos infantis. “Essa é a primeira de muitas campanhas que estamos fazendo e iremos fazer. O cuiabano tem em sua natureza a solidariedade arraigada no coração. Mesmo diante de tantas dificuldades, em meio à essa pandemia, iremos contemplar mais de 300 meninos e meninas, que terão o prazer de dizer, eu ganhei um presente novinho”, declarou Ivone.

A secretária municipal de gestão Elaine Mendes endossou a fala. “Recebemos doações de todos os cantos. As pessoas acreditam na gestão Emanuel Pinheiro, uma gestão que trabalha pelo povo e para o povo. Humanização, de verdade, é isso. Levar a felicidade às pessoas”, destacou Elaine.

A campanha “Doe um brinquedo e faça uma criança feliz” teve início no dia 20 de setembro e encerra-se hoje (8 de outubro. Com base num levantamento feito pela coordenação da campanha, já foram arrecadados mais de cinco mil brinquedos. A logística de recebimento, triagem e distribuição das doações é realizada pelo Fundo Social, em parceria com o Núcleo de Apoio à primeira-dama Márcia Pinheiro.

Válido lembrar que no ato de entrega às crianças, serão obedecidos os protocolos de biossegurança em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus. “Todos estão convidados a fazer uma criança feliz. O que pode parecer pouco para alguns, para outros são muitos e tem uma grande significado, o amor ao próximo”, concluiu Ivone Souza.