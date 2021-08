Vereador propõe PL que institui campanha contra uso indiscriminado de medicamentos em animais

A Prefeitura de Cuiabá, por meio do Comitê Gestor do Programa PPP (parceria público-privada) informa que as vagas para participação presencial da audiência pública de apresentação dos estudos de viabilidade técnica, econômico-financeira e jurídica de estruturação de projeto de parceria público-privada para requalificação urbana do Centro da Cidade de Cuiabá e revitalização do Mercado Municipal estão esgotadas devido ao preenchimento da capacidade física do local. O evento será realizado no auditório da Secretaria de Educação, na quinta-feira (26), às 10h, seguindo todas as medidas de biossegurança. O evento será transmitido via YouTube e redes sociais da Prefeitura de Cuiabá. Mais informações AQUI.

A audiência pública faz parte do cronograma de ações do processo de desenvolvimento do Programa de PPP/Cuiabá. Sua realização garante a participação da sociedade, transparência e lisura. Perguntas e sugestões podem ser enviadas via whatsapp (65) 99205-0595.