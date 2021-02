Vereador propõe projeto que cria o Dia do Voluntário em Cuiabá

Da assessoria

As indicações ou denúncias recebidas pelo App irão gerar um número de protocolo para que seja possível acompanhar seu andamento e assim cobrar os responsáveis pela pasta.





QAP no chamado Código Q significa: pronto para em condições de e popularmente usado para expressar ‘estou na escuta’. O nome foi escolhido para ser referência de uma gestão participativa do cidadão com o mandato do vereador. Por meio dele será possível registrar e acompanhar as denúncias com registro fotográfico, geolocalização, realizar indicações, reclamações, acompanhar as principais votações dos vereadores da Câmara Municipal de Cuiabá e agendar reunião com T. Coronel Paccola.

O App já está disponível para baixar gratuitamente pelos sistemas operacionais ANDROID e IOS e já está recebendo solicitações dos munícipes. “Este aplicativo é uma ponte entre o cidadão e o legislativo, contribui positivamente para que a população identifique e se familiarize com as Secretarias responsáveis pelas necessidades do seu bairro, cooperando para o enriquecimento da educação política junto a nossa gestão”, esclarece o vereador.

Através do App também será possível sugerir Projetos de Lei e conhecer a história do parlamentar. A tecnologia facilita e dá poder de voz principalmente aos cidadãos que moram nos bairros mais distantes do grande Centro, evitando deslocamentos e incentivando projetos de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias para inovação, com o uso da inteligência artificial. “Este aplicativo consolida nossa proposta que é de promover uma gestão estratégica de baixo custo, alto impacto, propósito forte e com pessoas reais que tem nos acompanhado desde o período da campanha”, finaliza Paccola.

Ediana Thanara | Assessoria de Imprensa Vereador T. Coronel Paccola