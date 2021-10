Vereador propõe que site da Câmara de Cuiabá divulgue produtos e serviços de empreendedores cuiabanos

A um mês da realização da 13º edição do Rally Ecológico-2021, os secretários Oscarlino Alves (Turismo) e Carlina Rabello Leite Jacob (Esporte, Lazer e Cultura) se reuniram na noite de quarta-feira (20), com a comissão organizadora do evento. A atividade será realizada no dia 20 de novembro, com largada na Orla do Porto, em Cuiabá.

O encontro reuniu ainda representantes da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) e da Defesa Civil, que também debateu a segurança no trânsito e segurança dos envolvidos na atividade.

“Essa reunião serve para que façamos um alinhamento. Para que possamos traçar estratégias, porque é uma iniciativa de grande amplitude. Temos menos de um mês para ajustar alguns detalhes, a exemplo, coordenação do trânsito, a própria responsabilidade da Cultura e do Turismo dentro do evento. Somos apoiadores e para termos segurança e fazermos nossa parte para que seja um evento sensacional e marcante para nossa cidade”, comentou o secretário de Turismo do município, Oscarlino Alves.

“Esta reunião é fundamental para concluirmos a preparação. Trabalhamos um ano inteiro para um evento que já é tradicional no país e atrai famílias em busca de aventura, ecoturismo e sustentabilidade”, disse Luiz Galvan, diretor geral do Ecológico e presidente do Sport Motor Clube de Automobilismo.

A secretária de Cultura, Carlina Rabelo, ponderou sobre o fomento a prática desportiva e citou ainda o apoio prestado pela Prefeitura de Cuiabá ao Rally Ecológico. “Queremos aumentar cada vez mais esse tipo de esporte na nossa cidade, porque é ecológico e pedagógico. A pasta de Esporte, Lazer e Cultura está muito feliz porque eles fazem um trabalho muito bonito há muito tempo. E agora, vamos fazer um Rally Ecológico diferente pós-pandêmico e deixar muita coisa boa para a cidade”, completou ela.

O Rally Ecológico, em parceria com o Juvam, Águia Sul Transportes e Postos Morada/Shell, está distribuindo 10 mil mudas de árvores nativas e já arrecadou duas toneladas de alimentos para a campanha ‘Mãos solidárias’. O evento tem o apoio das Prefeituras de Cuiabá e Várzea Grande, Secel, Reolon, Postos Morada Shell, Energisa, Munique Motors BMW, D’Rent a Car, Sena Pneus, Toque de Mãe, Unicus, CDL Cuiabá, Kyalami Wake Park, Elitte Multiserviços, Deputado Eduardo Botelho e Grupo Gazeta de Comunicação.

As inscrições que já tiveram 51% das vagas preenchidas podem ser feitas no site cronorally.com.br