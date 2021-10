Vereador realiza ações com objetivo de orientar cuiabanas sobre o câncer de mama

Secom Câmara A capacitação ocorreu nesta sexta-feira (15), no Plenarinho

O curso foi ministrado por um grupo técnico da Secretaria Municipal de Planejamento. Com objetivo de orientar na elaboração das emendas parlamentares ao projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2022 e ao Plano Plurianual (PPA) 2022/2025, a Coordenadoria de Comissões Permanentes da Câmara de Cuiabá realizou uma oficina de treinamento aos servidores, na manhã desta sexta-feira (15), no auditório Ana Maria do Couto, o Plenarinho.





A coordenadora de Comissões Permanentes, Fabiana Orlandi, comentou sobre a importância de debater o assunto, principalmente neste momento em que ambos os projetos estão em tramitação no Legislativo.





“Nós tivemos uma participação maciça dos gabinetes, isso mostra como os vereadores estão comprometidos com análise e discussão do orçamento do município para o próximo ano. Foi muito produtivo porque tivemos técnicos da Secretaria de Planejamento, que são responsáveis pela elaboração da peça orçamentária, transmitindo questões técnicas e ajudando os vereadores e servidores a entender como fazer as emendas. De onde tira, pra onde vão, as questões técnicas para não inviabilizar uma boa ideia”, explicou.





O presidente da Câmara, vereador Juca do Guaraná Filho (MDB), disse que o treinamento vai auxiliar na construção das emendas, colaborando com os trabalhos dos parlamentares. “É uma palestra explicativa de suma importância para que possamos trabalhar em conjunto. Teve emendas que não foram possíveis de serem efetivadas nos últimos anos, e isso ficou muito ruim”, comentou. Leia mais: Primeira audiência em Mato Grosso usando a Lei do Superendividamento é realizada pelo Procon Municipal





As assessoras parlamentares Ediana Thanara, do gabinete do vereador Tenente Coronel Paccola (Cidadania), e Hemanoele Scarpin, da equipe da vereadora Michelly Alencar (DEM), também comentaram sobre a importância do treinamento. “É muito importante, não só para o vereador, mas para toda a equipe ter o conhecimento de como são destinadas às emendas, quais órgãos elas podem ser destinadas, quais são os requisitos para aquela entidade receba as emendas do vereador”, explicou Ediana. “É importante para que possamos conhecer um pouco mais de como tecnicamente podemos contribuir com a sociedade, por parte da emenda parlamentar. Hoje a visita da Secretaria de Planejamento pode nos dar as diretrizes e os ensinamentos da parte técnica que vai colaborar consequentemente para trazer resultado para a sociedade”, relatou a Hemanoele.

