Vereador Sargento Joelson indica demandas para o bairro Florianópolis em Cuiabá

Da assessoria

“Serviços públicos devem alcançar a ponta”, é o pensamento do vereador Sargento Joelson (SD), que vem desenvolvendo no mandato legislativo, trabalhos voltados às comunidades mais carentes da capital mato-grossense. Joelson que é oriundo do bairro Alvorada e da Polícia Militar, conhece as dificuldades dos bairros e as demandas mais necessárias que a população cuiabana precisa, sua área de atuação era muitas das vezes dentro destas comunidades.

Nas primeiras sessões, o vereador indicou serviços necessários para o bairro Florianópolis atendendo reivindicações de moradores tais como: Mutirão de limpeza com a operação de cata-treco que é um serviço importante aos moradores com a retirada de entulhos das casas, que muitas das vezes estes entulhos acabam gerando o mosquito aedes aegypti o transmissor da Dengue e outros animais peçonhentos. Uma indicação urgente, foi o pedido total de sinalização das ruas do bairro, que tem perigo de acidentes com risco até de morte.

Com a constante ida do vereador ao bairro, recebe demandas pontuais dos moradores, uma delas é o entupimento das bocas de lobo o qual solicitou o desentupimento. Outra solicitação importantíssima, que vem de encontro às necessidades até mesmo da segurança das pessoas, é a manutenção da iluminação pública em postes dentro e ao redor do bairro.

Esta semana recebeu em seu gabinete o amigo e morador do Florianópolis Negão, que solicitou novas demandas que o vereador assumiu em buscar as soluções. As ações no bairro são uma luta constante e antiga feita pelo vereador no mandato anterior e assim promete desenvolver um trabalho de resultado neste segundo mandato.

Da assessoria de Comunicação Vereador Sargento Joelson