Vereador solicita construção de área de lazer no Novo Terceiro

A van do Sine Municipal de Cuiabá já circula pelos bairros da Capital, levando serviços, como balcão de empregos, cadastro e formalização de Microempreendedores (MEI), captação de vagas do comércio local, carteira de trabalho digital e outros. Nesta terça-feira (01) e quarta-feira (02), ela estaciona na região da Osmar Cabral, na praça do bairro São João Del Rey, com atendimento das 9h às 16h, sem pausa para o almoço. O Sine da Gente é Executado pela Secretaria de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico.

“Com algumas semanas de seu lançamento já podemos ver os resultados positivos do Sine da Gente, uma ação que leva em sua raiz a base da gestão Emanuel Pinheiro, que e levar os serviços da Prefeitura para aqueles que mais necessitam e que estão distantes da região central de Cuiabá”, disse o prefeito Emanuel Pinheiro.

O Sine da Gente é um programa pioneiro da gestão Emanuel Pinheiro. O bairro Novo Horizonte recebeu a visita teste que foi um sucesso, com indicações para entrevistas já nas primeiras horas de atendimento. O bairro Pedra 90 foi a segunda localidade a receber a van, que permaneceu no local do dia 10 ao dia 14 de maio, totalizando 163 atendimentos, 45 pessoas encaminhadas para entrevistas de emprego e 78 empresas locais visitadas para captação de vagas.

“A ação do Sine da Gente age em duas frente, ela fomenta a geração de empregos com a captação de vagas no comércio dos bairros e ela auxilia o trabalhador a encontrar uma vaga dentro de suas habilidades. É uma determinação do prefeito Emanuel Pinheiro que a cidade se desenvolva por completo, ao mesmo tempo que leve mais qualidade de vida para a população. E o Sine da Gente vem para concretizar isso, para auxiliar no desenvolvimento do comércio de forma descentralizada e reduza o tempo de deslocamento do trabalhador ao trabalho, dando mais tempo para passar com a família”, disse o secretário de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Francisco Vuolo.

Os bairros Nova Esperança I e Industriário II também receberam a ação entres os dias 18 e 21 de maio. Lá foram atendidos 253 trabalhadores, 83 saíram com indicação para entrevistas de emprego e 52 empresas locais foram visitadas para captação de vagas. Do dia 25 ao 28 de maio, quem recebeu a van foi o Jardim Industriário e lá 226 trabalhadores foram atendidos, 45 encaminhados para entrevistas e 39 empresas receberam os agentes municiais para captação de vagas.

E nesta semana, de terça (25) a sexta (28), a van estaciona na Rua 30, no Centro Comercial da Figueira, em frente ao cemitério no bairro Jardim Industriário I com atendimento das 9h ás 16h, sem pausa para almoço.

A bordo do Sine da Gente, servidores levam até os bairros da capital os serviços de balcão de empregos, cadastro e formalização de Microempreendedores (MEI), captação de vagas no comércio local, orientação para utilização dos aplicativos e plataformas de oferta de emprego, de solicitação de carteira de trabalho que agora é digital e solicitação de seguro desemprego.

Pra Frente Cuiabá

A proposta do programa é organizar a cidade em polos e promover o desenvolvimento de forma linear e integrada, estimulando as capacidades de cada setor, se articulando também com a iniciativa privada e terceiro setor. O programa abarca cinco principais ações, que serão anunciadas respectivamente: Sine da Gente, Enem Digital 5.0, Qualifica Cuiabá, Agro da Gente e Cuiabanco.

A ação Sine da Gente é executada pela Secretaria de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico e integra o Pra Frente Cuiabá, um programa multissetorial executado também pela Pasta em parceria com Núcleo da primeira-dama Márcia Pinheiro, Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência e Secretaria da Mulher.