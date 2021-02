Vereador solicita execução de 32 serviços no bairro Jardim Novo Horizonte

Da assessoria O vereador Cezinha Nascimento em visita ao posto de saúde do bairro Jardim Novo Horizonte.

Com a finalidade de melhorar a qualidade de vida dos moradores do bairro, o vereador Cezinha Nascimento (PSL) apresentou 32 indicações pedindo melhorias, que beneficiam os moradores, nas áreas de educação, mobilidade urbana, saúde, lazer e outras. As solicitações foram apresentadas na primeira sessão ordinária da Câmara Municipal de Cuiabá, deste ano.





As indicações, reivindicando melhorias na infraestrutura do bairro, que solicita a reforma e ampliação da unidade de saúde, nº126/2021,reivindicando a construção de uma praça, Indicação nº 320/2021, na rua Brasília, esquina com a Avenida Goiás, Indicação nº 121/2021, pedindo a reforma da escola Jescelino José Reiners, Indicação n° 124/2021, requerendo a conclusão do asfaltamento, em todas as ruas do bairro, e a, Indicação nº 378/2021, que pede a instalação de 10 (dez) postes com sistema de iluminação, foram enviadas ao prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro e ao secretário de Obras Públicas, José Roberto Stopa.





“O meu dever, como vereador, é trabalhar para melhorar a vida da população cuiabana, desenvolvendo ações que beneficiam toda a coletividade e assim, como encaminhei as reivindicações em beneficio dos moradores do Jardim Novo Horizonte também estou solicitando melhorias para todos os outros bairros de Cuiabá e cobrando a execução dos serviços”, explica o parlamentar.

Gabriela Von Eye | Assessoria de Comunicação Vereador Cezinha Nascimento