Vereador sugere utilização de carros de som para informar a população sobre unidades de atendimento Covid-19

O presidente da Câmara de Cuiabá, vereador Juca do Guaraná Filho (MDB), foi um dos vereadores que subscreveu o projeto que reconhece as atividades religiosas como essencial durante o período de pandemia na capital. A matéria de autoria do vereador Renivaldo Nascimento (PSDB) foi aprovado em regime de urgência durante sessão ordinária desta terça-feira (30.03).

Após uma série de reuniões com pastores, membros de igrejas evangélicas, sacerdotes e representantes de outras religiões, o presidente conversou com o prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro (MDB) e pedindo que o Executivo reconhecesse as igrejas como atividade essencial na Capital. “Nestes tempos de pandemia, a fé, a religiosidade podem ser armas eficazes para dar esperança às pessoas”, disse o presidente.

Juca comenta que as igrejas estão seguindo as recomendações de biossegurança e têm um papel essencial neste período de pandemia do coronavírus. De acordo com o projeto, cabe às igrejas e templos religiosos adotarem recomendadas expedidas pelos órgãos competentes.

“Os templos ainda têm um papel de confortar e dar esperança aos fiéis, além do aconselhamento individual, realizam doações de alimentos, cultos, missas, orações e outras atividades que contribuem com o fortalecimento da fé e equilíbrio emocional das pessoas, As igrejas estão seguindo as recomendações com bastante rigor e bastante zelo”, disse o presidente

O projeto aprovado segue para sanção do prefeito.

