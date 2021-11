Vereador viaja em comitiva com prefeito e secretária para cobrar pautas da Saúde

Da assessoria

Agenda tem intenção de conseguir angariar mais recursos para a Saúde cuiabana









O vereador Dr. Luiz Fernando (Republicanos) viajou nesta quarta-feira (24), à Brasília, em comitiva com o prefeito José Roberto Stopa e a secretária de Saúde, Suelen Danielen Alliend, para cumprimento de uma agenda com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.



De acordo com o parlamentar, a sua ida com os representantes municipais em Brasília será como representante da Câmara Municipal de Cuiabá e também como presidente da Comissão da Saúde no intuito de reivindicar o aumento da verba que é repassada pelo Governo Federal à Prefeitura para realização de procedimentos de média e alta complexidade, já que a população cuiabana cresceu muito nos últimos anos e essa dimensão também se representa na Saúde, pois além dos cuiabanos, a cidade recebe pacientes do Estado todo. Atualmente o valor bruto está em R$ 28 milhões e o saldo é insuficiente para o tamanho populacional.



“Os hospitais regionais passam por inúmeras dificuldades. E, com isso, a grande maioria dos procedimentos são encaminhados para o Sistema Único de Saúde (SUS) de Cuiabá, já que independente de onde o cidadão mora ele tem o direito de ser assistido em qualquer unidade de saúde do Sus. Então, para se ter uma ideia, o Hospital Municipal de Cuiabá – HMC, que é o maior hospital que temos hoje em Cuiabá com 300 leitos, vive lotado porque está acima da sua capacidade de resolução. Por isso, nada mais justo que cobrar do ministro o olhar humano diferenciado para nossa cidade que recebe aquém do que merece”, pontuou.



Além desta pauta, outra demanda a ser cobrada pelo vereador é o projeto de lei que define a prática da telemedicina em Cuiabá. A proposta visa dinamizar e ampliar a capacidade de atendimento e acompanhamento médico do Sistema Único de Saúde (SUS), já que com a normativa, serão reduzidos filas e tempo de atendimento de consultas médicas, mantendo o distanciamento social e assim desafogando o sistema.



“Nós precisamos que o Ministério da Saúde disponibilize recursos e ferramentas para que essa realidade que já acontece no Sus de outras capitais do Brasil, também possa se repetir em Cuiabá. Nós precisamos avançar nesse sentido e continuar nossos atendimentos e manter qualidade nos atendimentos pelo Sus”, afirmou.

Rayane Alves/Gabinete Vereador Dr Luiz Fernando