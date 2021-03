Vereadora defende articulação de forças e políticas contra a fome e pela vacina

A Prefeitura de Cuiabá voltou a convocar os candidatos aprovados no processo seletivo simplificado da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá. A SMS havia suspendido no final de março do ano passado a convocação, devido à pandemia do coronavírus. O chamamento foi publicado no Diário Gazeta Municipal, desta quarta-feira (3), páginas 10 a 13.

Os convocados no edital nº 23/2021 terão 15 dias para entregarem a documentação necessária requisitada e assinar o Contrato Temporário. Após este prazo, aqueles que não compareceram serão automaticamente eliminados do certamente e os candidatos subsequentes serão chamados.

Neste edital foram convocados profissionais das seguintes áreas: administrativo, atendente central de Call Center, técnico de laboratório, biomédico, enfermeiro, assessor de apoio jurídico, profissionais de nível superior e profissionais de nível superior que compõem as cotas de negros/índios.

A SMS informa ainda que não haverá atendimentos presenciais aos candidatos convocados do referido Edital. Os mesmos deverão protocolar toda a documentação exigida no Protocolo Geral da SMS e deixar registrado no formulário: meios de contatos para agendamento da assinatura do Contrato Temporário e outras providências.

O certame terá vigência de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período para atender excepcional interesse público, certificado pela autoridade competente. A Secretaria Municipal de Saúde fica localizada na Rua General Aníbal da Mata, nº 139, Duque de Caxias. O horário de funcionamento é das 8h às 12h e das 14h às 18h e a entrada deverá ser feita pelos fundos da Secretaria.

Para conferir a lista dos convocados Clique Aqui!