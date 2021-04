Vereadora Michelly pede prioridade de vacinação para gestantes

Secom Câmara Municipal de Cuiabá

O vereador Sargento Vidal (Pros) apresentou durante a sessão ordinária desta terça-feira (20.04), na Câmara Municipal de Cuiabá, quatro indicações solicitando ao Poder Executivo ações de limpeza e revitalização da área externa de uma creche, além da implantação de linha de ônibus, estradas de acesso, coleta de lixo e saneamento básico em três bairros de Cuiabá.





Vidal solicitou ações de limpeza da encosta do córrego na rua 23 e manutenção das bocas de lobo nas ruas J. e E. do bairro Três Barras e Jardim Umuarama.





“A reivindicação dos moradores é com a máxima urgência, visto que há muito mato e lixo na região do córrego e acaba servindo de refúgio e esconderijo tanto de bandidos como de animais peçonhentos, gerando insegurança e perigo para à comunidade. A solicitação também é quanto a manutenção das bocas de lobo que estão danificadas e com esgoto escorrendo a céu aberto. Os pedidos são pertinentes, tendo em vista a segurança dos moradores locais e a luta diária contra epidemia de dengue e outras doenças causadas por mosquitos”, diz trecho do documento.





No bairro Jardim Mariana, o parlamentar pediu o serviço de limpeza em via pública e córrego, além da revitalização da área externa da creche na rua Colômbia.





A indicação é em atendimento ao pedido dos moradores que têm sofrido com a grande quantidade de lixo na via e na creche, além do córrego que existe na avenida que está servindo de desova de animais mortos, lixos e proliferação de ratos, insetos e mosquito da dengue.





Já no bairro Jardim Imperatriz, Vidal pede que sejam implantadas linhas de ônibus, estradas de acesso, coleta de lixo e instalação de contêiner para depósitos dos lixos, cata treco, saneamento básico e transporte escolar.





Os líderes do bairro buscaram pela ajuda do vereador para solicitar com urgência vários serviços que são de extrema necessidade para os moradores locais, como a linha de ônibus havendo pelo menos dois horários por período, recomenda-se que a linha 301 (estação Ipiranga e Jardim Vitória) passe a trafegar neste bairro pela manhã, tarde e noite a fim de facilitar a chegada dos moradores em suas casas.





Também solicitaram a melhoria das estradas de acesso ao bairro (via Chapada, lateral da Fundação Bradesco e pela principal do Jardim Vitória). Assim como um contêiner de coleta de lixo, considerando que no local em que os moradores depositam seus lixos há necessidade de mais contêineres. Além disso, foi solicitado serviço de cata-treco nas estradas de acesso da comunidade, a população deposita nas imediações coisas que não usam mais e, por isso, a região necessita deste serviço para remover os entulhos.





Assim como saneamento básico, pois na comunidade não possui água encanada e rede de esgoto, o básico que um bairro precisa para ter qualidade de vida e desenvolvimento da sociedade como um todo. Lembrando que os serviços de saneamento impactam diretamente na saúde da população.





Por fim, o transporte escolar já que na comunidade há mais de 40 crianças em idade escolar, necessitando de transporte para poderem chegar em suas escolas.

Luana Valentim/Assessoria de Imprensa Vereador Sargento Vidal