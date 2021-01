Vereadora pretende dar voz às mulheres dentro da Câmara de Cuiabá

Acredito na democracia como pilar de uma sociedade mais justa para todos. Fui eleito vereador por Cuiabá e tenho muito orgulho disso. Tenho orgulho da confiança que depositaram em mim. Dedico os meus dias a dar voz a população cuiabana, luto diariamente por melhorias na nossa cidade, pelo uso correto do dinheiro público, por mais saúde e educação, por qualidade no transporte público do trabalhador.

Por tudo isso defendo a execução do VLT em Cuiabá. Não podemos retroceder em um projeto que já foi investido milhões em recursos, que já existe um plano de execução e que sabemos que, a longo prazo é o que vai atender a demanda de crescimento e desenvolvimento da nossa Capital.

Políticas dessa magnitude tem que ser discutidas em sociedade. É preciso diálogo. Um prefeito não trabalha sozinho, ele dialoga com a Câmara Municipal. Um Governador não trabalha sozinho, ele decide junto a Assembleia Legislativa de Mato Grosso, juntos aos prefeitos. Quanto maior a autarquia, maior a responsabilidade e maior tem que ser a articulação de comunicação.

Cuiabá precisa ser ouvida. As obras inacabadas do modal rasgaram as ruas da cidade, causaram transtornos no trânsito, no comércio, na vida de milhares de pessoas. Comerciantes foram desapropriados para que as obras do VLT fossem iniciadas. Um verdadeiro circo foi armado com a chegada dos trilhos, foi prometido um futuro maravilhoso para o povo. Cadê?

Me dói toda vez que eu lembro de quem precisa sair com uma hora, até mais que isso de antecedência para chegar no horário no trabalho e não levar advertência do chefe. É para a dona Sebastiana governador Mauro Mendes, que a gente tem que trabalhar e entregar o VLT.

Eu durmo e levanto pensando em como fazer de Cuiabá uma cidade que seja cada vez melhor para o filho, para o neto do seu Miguel que mora na comunidade Chico Mendes, para quem vive nos bairros da periferia, porque foi para isso que fui eleito, foi por eles que fui eleito.

Temos que pensar naqueles que não tem outra possibilidade que não seja utilizar o transporte público para se deslocar na cidade. O VLT vai dar mais tempo para o seu José passar com a família, porque ele vai chegar mais rápido em casa depois do trabalho.

O VLT tem que ser entregue. Isso precisa acabar, essa história não pode se arrastar por mais uma gestão. É preciso união e diálogo para resolver esse imbróglio que foi deixado, e resolver pensando no melhor para a população e para os cofres públicos. Não dá para continuar fazendo política para poucos. Escute, Cuiabá, governador.

Marcrean Santos é vereador na capital e um defensor da população cuiabana