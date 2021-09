Vereadora promove audiência sobre Sistema Único de Assistência Social

Walfredo Rafael/Secom Câmara A audiência acontece nesta sexta-feira (03 de agosto), às 14h

O impacto da pandemia de Covid-19 sobre o Sistema Único de Assistência Social será tema de uma audiência pública promovida pela Câmara Municipal de Cuiabá nesta sexta-feira (3), às 14 h.

A indicação para a realização do evento foi da vereadora Edna Sampaio (PT) e tem como objetivo debater a situação dos trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), cuja demanda cresceu e as condições de trabalho pioraram durante a pandemia.

O evento contará com mesas redondas tratando da crise pandêmica e suas consequências sobre os serviços públicos e a política de assistência social no município de Cuiabá.

Também estarão em debate a política de recursos humanos, a organização dos trabalhadores e a construção do Coletivo dos Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social de Cuiabá (CTSUAS), que atua em Cuiabá.

A audiência será feita no formato híbrido, com transmissão ao vivo pelas redes sociais da Câmara Municipal de Cuiabá e aberta à participação da comunidade.

Neusa Baptista/Gabinete Vereadora Edna Sampaio