Vereadora propõe passaporte da vacina em Cuiabá

A Associação de Garçons “Amigos do Bem”, em Cuiabá, aderiu à campanha Vacina Solidária, promovida pela primeira-dama de Cuiabá, Márcia Pinheiro. No dia da abertura da 1ª Semana Municipal da Pessoa com Deficiência, promovida pela Prefeitura de Cuiabá, a entidade realizou um campeonato de futsal e o resultado da captação de alimentos irá se transformar em cestas básicas a serem distribuídas às famílias em situação de vulnerabilidade social.

A 1ª Semana é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência. A ação é coordenada pela secretaria-adjunta da Pessoa com Deficiência, criada em 2020 pela gestão Emanuel Pinheiro. A abertura das atividades foi realizada na Praça Popular.

Responsável pela organização do campeonato e membro da Associação Amigos do Bem, Reiner Anderson, conta que esse é apenas o começo de uma parceria que visa atender às famílias que estão passando por dificuldades financeiros. “Nós garçons, sentimos e muito o efeito da pandemia causada pelo coronavírus. Muitos companheiros sentiram na pele o desespero com os estabelecimentos fechados. Sendo assim, nada mais justo dar um pouco àqueles que não têm. O que parece pouco para muitos é, na verdade, muito para quem precisa”, declarou Reiner.

A iniciativa resultou na arrecadação de alimentos não perecíveis que serão doados às famílias que possuem pessoas com deficiência.

“Essa é mais uma prova de que o prefeito Emanuel Pinheiro sempre abraça as causas sociais desenvolvidas no município, principalmente quando se trata de pessoas com algumas limitações, mas que precisam ser tratadas de forma igualitária. Isso sem mencionar ainda o cuidado da nossa primeira-dama Márcia Pinheiro, que desenvolveu a Campanha Vacina Solidária para ajudar mais pessoas que necessitam da atenção do poder público”, disse a secretária municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência, Hellen Ferreira.

Sem conseguir esconder a emoção, o secretário-adjunto da Pessoa com Deficiência, Rubens da Silva (o Rubinho da Guia) agradeceu o empenho da Associação. “Irão compor cestas básicas e ajudar ainda mais pessoas. Sou grato por integrar a equipe da gestão Emanuel Pinheiro, uma administração humanizada com o foco voltado para a inclusão social- “Humanizar e Incluir: É nas diferenças que somos iguais”, pontou Rubinho da Guia.

PROGRAMAÇÃO – A 1ª Semana Municipal da Pessoa com Deficiência se estende até sexta-feira (24), em diferentes locais de concentração popular. Também serão realizadas atividades remotas, a fim de garantir as normas de biossegurança para evitar a propagação do coronavírus na capital. “Será uma semana voltada para sensibilização sobre a importância do desenvolvimento de meios de inclusão dessas pessoas na sociedade, trazendo a acessibilidade como princípio da igualdade de direitos, valorizando a diversidade humana e as necessidades decorrentes das pessoas com deficiência”, concluiu o secretário.