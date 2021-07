Vereadora volta a cobrar criação de Auxílio Cuiabano para pessoas de baixa renda

A Prefeitura de Cuiabá, por meio de ações coordenadas pela Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência com apoio da primeira-dama de Cuiabá, Márcia Pinheiro, mantém atendimento à população em situação de rua. Em pouco mais de um ano, mais de 175 mil marmitas, por exemplo, foram distribuídas.

“Sempre olhamos com atenção especial. E, nesse momento, em que enfrentamentos uma pandemia causada pelo novo coronavírus, ampliamos nossos esforços para conseguir atender as pessoas que encontram-se em situação mais vulnerável. A humanização, premissa da gestão Emanuel Pinheiro, é aplicada em planejamento, em cada ação minuciosamente elaborada. Defendemos a marca de nossa gestão, o respeito as pessoas”, frisou a primeira-dama Márcia Pinheiro que tem trabalhado em conjunto com a pasta a buscar soluções para o social cuiabano.

Ela pondera que em razão da maior crise sanitária vivenciada, os serviços assistenciais foram intensificados para atender ao público em situação de vulnerabilidade social com dignidade, principalmente nesse momento que muitas pessoas perderam emprego ficando com renda insuficiente para suprirem as necessidades diárias.

“Desde o primeiro momento, em março de 2020, as ações municipais de enfrentamento à pandemia têm se dado de forma planejada e respaldadas tecnicamente, no escopo do Plano Municipal de Contingência Covid-19. E sempre em defesa da saúde e da vida da população”, acrescentou Márcia Pinheiro.

Conforme levantamento, do mês de março de 2020 até agora, já foram distribuídas 175.950 marmitas. Esse trabalho é desenvolvido pela equipe de abordagem social da Secretaria.

Diariamente, são distribuídas 500 refeições/dia, em pontos estratégicos como o Beco do Candeeiro, Morro da Luz, Porto, Rodoviária e Aterro Sanitário. As refeições são cuidadosamente preparadas no Restaurante Popular.

“Estamos cumprindo o decreto municipal sancionado pelo prefeito Emanuel Pinheiro que determina a elaborações de ações efetivas e emergenciais a fim de oferecer mais segurança à população carente e de maior risco de vulnerabilidade social”, disse a secretária municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência Hellen Ferreira.

“Graças a sensibilização da gestão e todos os esforços da primeira-dama Márcia Pinheiro, estamos alcançando êxito em nossos trabalhos. Estamos muito satisfeitos com os resultados. Aos poucos, estamos conscientizando as pessoas em situação de rua sobre a importância do isolamento social nesse momento de pandemia do novo Coronavírus”, pontuou Hellen Ferreira.