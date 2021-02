Vereadoras planejam ações em homenagem ao Dia da Mulher

As vereadoras Edna Sampaio (PT) e Michelly Alencar (DEM) têm se reunido para planejar ações em homenagem ao Dia da Mulher, 8 de março. Nesta data, elas pretendem realizar uma sessão solene que, ao que tudo indica, deve acontecer fora das dependências da Câmara Municipal de Cuiabá. O ato deve ser ao mesmo tempo uma homenagem às mulheres que fazem parte da história da cidade e um alerta para a condição da mulher frente a questões como a violência.

Nesta terça (16), elas se reuniram com a coordenadora da Sala da Mulher Maria Vereadora Nazareth Hahn, Thamires Rondon, para discutir o tema.

Cada vereadora indicará 10 mulheres, que serão agraciadas com uma moção de aplausos em reconhecimento à contribuição dada nas mais diversas áreas de atuação.

De acordo com Edna Sampaio, o objetivo é lembrar a importância das mulheres na construção da cidade, inclusive as que estão longe dos holofotes e dos espaços de poder, as mulheres “do dia-a-dia”. “Mulheres que lutam cotidianamente para sustentar sua família, para construir um futuro melhor para seus filhos, e que, nessa luta, que constrói também a cidade, acabam ficando invisíveis, imperceptíveis. Queremos dar visibilidade às mais diferentes histórias de luta das mulheres aqui em Cuiabá”, explicou ela.

Ela disse acreditar que, agora, com a atuação de duas vereadoras, a Sala da Mulher e a discussão de gênero devem ganhar maior visibilidade no parlamento. “Com a participação de duas vereadoras nessa Casa, eu penso que o espectro, a condição dessa sala se torna ainda mais relevante, mais articulada com os mandatos das vereadoras”, disse ela.

“Afinal de contas, as mulheres ainda são minoria nos espaços de poder político e nessa casa não é diferente. Queremos fazer deste espaço um espaço aberto e acolhedor às demandas das mulheres no nosso município a partir do legislativo”.

Para Michelly Alencar, a importância da ação é demarcar o papel da Sala da Mulher, que é o de representar este segmento dentro da Câmara, “esse envolvimento das vereadoras e seus gabinetes, pensando de que forma a mulher pode sair daqui de dentro da Câmara e ser representada lá fora nos bairros, nas instituições”.