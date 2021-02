Vereadores e vereadoras participam de audiência e destacam importância de debater mudança do modal

A Prefeitura de Cuiabá informa que a campanha municipal de imunização “Vacina Cuiabá – sua vida em primeiro lugar”, não terminará no domingo (7) e continuará enquanto houver doses dos imunizantes para aqueles do grupo de servidores da Saúde, que ainda não foram contemplados.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) pede que os trabalhadores se atentem para o horário de agendamento e compareçam no Centro de Eventos do Pantanal, somente no dia e no período próximo do seu atendimento, para evitar aglomerações de pessoas no espaço.

Nesta fase, já foram imunizados todos os profissionais que atuaram na linha de frente do combate ao coronavírus, além dos idosos institucionalizados da Capital. Neste momento estão sendo vacinados os trabalhadores dos serviços de saúde que atuam em espaços e estabelecimentos de assistência e vigilância à saúde, sejam eles hospitais, clínicas, ambulatórios, laboratórios e outros locais.

Este grupo compreende tanto os profissionais da saúde (médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, odontólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, profissionais da educação física, médicos veterinários e seus respectivos técnicos e auxiliares), quanto os trabalhadores de apoio (recepcionistas, seguranças, trabalhadores da limpeza, cozinheiros e auxiliares, motoristas de ambulâncias e outro).

“Pedimos calma e paciência para esses trabalhadores e que não venham até o Centro de Eventos antes do dia e horário de seu agendamento, pois não irão receber o imunizante. Trabalhamos com um cronograma e temos um limite de público atendido por dia. Então para evitar aglomerações, esperamos que essas pessoas respeitem os demais. Não precisam correr, porque a campanha vai continuar enquanto tiver vacinas”, explicou Valéria de Oliveira, coordenadora da Vigilância Epidemiológica.

Cuiabá Já recebeu três lotes da vacina contra a COVID, totalizando mais de 17 mil doses. A SMS espera que nos próximos dias mais remessas sejam enviadas pelo Governo Federal para dar sequência na imunização da população cuiabana. Até o momento já foram vacinadas 13.569 pessoas.

Entenda como realizar o agendamento:

PARA A PRIMEIRA DOSE:

-Entre no endereço eletrônico www.cuiaba.mt.gov.br e clique no banner “Vacina Cuiabá”;

-Caso a pessoa seja trabalhadora da área da saúde, ela deve clicar em pré-cadastro;

-Ao abrir a página do pré-cadastro, a pessoa deve preencher todos os dados solicitados depois enviar cadastro, em seguida é redirecionado para tela de horários, escolha a data e horário e confirmar, vai gerar um QR Code e uma declaração de que realmente é um trabalhador da saúde.

-A pessoa deve imprimir o QR Code com a declaração (na leitura do QR Code aparece a data e o horário do agendamento);

-Esta declaração deve ser assinada pelo gestor do hospital ou unidade de saúde onde a pessoa trabalha;

-Ao chegar no Centro de Eventos, a pessoa deve levar a declaração assinada pelo gestor, com o carimbo da instituição e um documento com foto;

-Os profissionais autônomos devem trazer a declaração com o carimbo profissional e um documento do Conselho de Classe que rege sua profissão.

PARA A SEGUNDA DOSE:

-Entre no endereço eletrônico www.cuiaba.mt.gov.br e clique no banner “Vacina Cuiabá”;

-Clique em pré-cadastro;

-Clique em agendar 2ª dose; vai para outra tela onde é solicitado o número do CPF depois clicar em consultar meu cadastro sendo redirecionado automaticamente para tela de horários;

-Na tela “Agendar sua triagem”, selecione o dia e o horário;

-Imprima o QR Code da 2ª dose, juntamente com a declaração de que é um trabalhador da saúde (que está na mesma página do QR Code). Essa declaração deve ser assinada e carimbada pelo gestor do hospital ou unidade de saúde;

-No dia agendado, a pessoa precisa levar o QR Code com a declaração assinada e o cartão de vacinação entregue a ele quando tomou a primeira dose. É imprescindível que a pessoa apresente o cartão de vacinação.

Importante: As pessoas que não fizeram o cadastro de agendamento para a primeira dose, deverão realizar o cadastro completo, sendo encaminhados para o agendamento da segunda dose.

Ressaltamos que para “SEGUNDA DOSE” é necessário que seja agendada conforme a data anotada a lápis pelo vacinador no Cartão de Vacina da primeira dose. Caso não consiga agendamento para a data especificada, a segunda dose pode ser agendada para dias posteriores, até o 28°dia após a primeira dose.