Vereadores entregam moção de aplausos e título de cidadão cuiabano a Bolsonaro

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer convida para programação especial no Beco do Candeeiro desta sexta-feira (20), a partir das 19h com foco na preservação do patrimônio material e imaterial do Centro Histórico de Cuiabá. Feira de antiguidades, confecção de viola de cocho e cerâmica, apresentações musicais e de dança fazem parte da programação em comemoração à 3ª Semana do Patrimônio Histórico. A ação é realizada pela Secretaria de Cultura, esporte e Lazer em parceria com a Associação Amigos dos Centro Histórico. O evento é gratuito e acontece respeitando as medidas de biossegurança.

“Uma das maiores prioridades hoje na Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer é a recuperação do Centro Histórico de Cuiabá. É uma determinação do prefeito Emanuel Pinheiro, feita em público durante a inauguração do Beco de que seja um espaço vivo em cultura, em arte e é nisso que nossa equipe trabalha todos os dias, sempre buscando parcerias para concretizar os sonhos que vão transformar a realidade cuiabana para melhor”, disse a secretária de Cultura, Esporte e Lazer, Carlina Rabello Leite Jacob.

O Beco do Candeeiro foi restaurado e entregue pelo prefeito Emanuel Pinheiro para a população no dia 14 de maio. Desde então, a programação de atividades na rua também chamada de 27 de dezembro vem sendo construída coem parceria entre as Secretarias da administração municipal, encabeçada pela Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer.

Nesta sexta-feira (20), a programação conta com a participação de personalidades e grupos contemplados em edital da Lei Federal Aldir Blanc em Cuiabá, artistas e mestres da cultura que tiveram seus projetos e/ou obras aprovadas pelo certame que foi executado pela Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer com apoio do Conselho Municipal de Política Cultural de Cuiabá.

Dentre as atrações gratuitas está a feira de antiguidades, um momento de confecção de viola de cocho com Mestre Alcides e também de produção da cerâmica de São Gonçalo. Haverá também apresentação dos grupos Flor Ribeirinha, Flor de Atalaia, Flor do Campos, Flor Serrana e Cururu Tradição Cuiabana do Coxipó.

Toda a programação no Beco do Candeeiro é realizada com entrada franca e limitada a 70 pessoas, respeitando as medidas de biossegurança em decorrência da pandemia da COVID-19, como distanciamento mínimo de 1,5 metros, uso obrigatório de máscara e disponibilização de álcool 70%.