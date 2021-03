Vereadores visitam Hospital Referência para Covid; unidade oferta 95 leitosde UTI para Covid

O Hospital Referência Covid-19 recebeu a visita de vereadores de Cuiabá na tarde da última quinta-feira (11). Estiveram no local os vereadores Diego Guimarães, Tenente Coronel Paccola, Dilemário Alencar, Michelly Alencar e a suplente Maysa Leão. O secretário adjunto de Saúde, Felipe Cardoso e o superintendente do Hospital Referência, Douglas Domingues acompanharam a comitiva da Câmara Municipal. A unidade oferta 95 leitos exclusivos de UTI Covid, sendo 15 pediátricas.

Com a devida paramentação, os vereadores foram conduzidos por todo o hospital, que desde março de 2020 está atendendo exclusivamente pacientes de COVID-19. Visitaram todas as salas de UTI e enfermarias, tanto adultas quanto pediátricas e viram de perto o atendimento aos pacientes confirmados e suspeitos com a doença.

“A visita dos vereadores foi muito importante para que eles pudessem entender como é o funcionamento de um hospital referência para COVID e ter conhecimento do trabalho. Viram o quanto o hospital está cheio, pois na ocasião estávamos com 93% das UTIs adultas positivas e 100% das UTIs com suspeitos de COVID ocupadas, e 69% das enfermarias adultas também. Só as UTIs e enfermarias pediátricas estavam com ocupação baixa, com 20% e 16%, respectivamente. Eles tiveram a oportunidade de presenciar o trabalho dos profissionais da saúde, que mesmo cansados após um ano de pandemia, continuam lutando para salvar vidas”, comentou o secretário adjunto de saúde.

O vereador Diego Guimarães falou que ficou satisfeito com o que viu. “Estou feliz em ver que tudo está funcionando. Os leitos estão montados e funcionando e vejo um empenho bacana da equipe. Precisamos dessa parceria, a Câmara ajudando de um lado, a Prefeitura se esforçando de outro e acho que o Estado tem que participar também”, disse.

Em relação ao questionamento sobre camas e colchões que estão desmontados em uma sala do hospital, o secretário adjunto explicou que são os novos leitos de enfermarias anunciados pelo prefeito, o que vai ampliar a rede de atendimento totalizando 360 leitos de enfermaria e exclusivos de UTI Covid. Ele revelou que o mobiliário chegou no dia 9 deste mês para serem montados até esta sexta-feira (12) e mostrou inclusive a nota fiscal do material. “fazemos questão de trabalhar com transparência e estamos à disposição para respondermos qualquer dúvida dos vereadores, órgãos de controle e da população. Nossa missão é salvar vidas”, concluiu Felipe.