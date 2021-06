VG aplica mais de 70 mil vacinas e abre pré-cadastro para pessoas de 50 a 54 anos sem comorbidades

Após superar a marca de 70 mil doses aplicadas desde o início da vacinação, a Prefeitura de Várzea Grande através da Secretaria Municipal de Saúde, abre a partir desta segunda-feira, 07 de junho, a noite, no site www.varzeagrande.mt.gov.br, na aba Imunização Várzea Grande, o pré-cadastro para pessoas com faixa etária de 50 a 54 anos e começa a vacinar no Corujão da Vacinação das 16 às 22 horas na Clínica Médica do Centro Universitário Várzea Grande (UNIVAG), aquelas pessoas entre 55 a 59 anos, ambas as faixas etárias sem comorbidades.

Também começam a ser vacinados nesta terça-feira, 08 de junho, no Ginásio Fiotão, os profissionais da limpeza urbana e da coleta de lixo, mais conhecidos como garis.

“Tudo que estiver ao nosso alcance para atender a população será feito. Sempre vamos buscar o melhor para a cidade e sua gente e neste momento de pandemia a vacina demonstra ser o melhor para preservar a vida humana e voltarmos a viver dentro de uma normalidade”, disse o prefeito Kalil Baracat sinalizando que mantém entendimento direto com o Governo de Mato Grosso para também ser contemplado com mais vacinas.

A vacinação ocorre amanhã para pessoas com comorbidades agendadas, das 8 às 15 h, e haverá aplicação da segunda dose da Coronavac, para aquelas pessoas que aguardaram o período de 14 a 35 dias de uma dose para outra e da AstraZeneca, com intervalo de 90 dias. Para estes casos é só levar o cartão de vacinação. Lembrando que esta ação da segunda dose está programada somente para o período da manhã. Já das 15h às 20h haverá mais uma edição do ‘Resgate Cidadão’, para idosos acima de 60 anos, que serão vacinados junto com os profissionais da limpeza urbana das 16 às 20 h.

“O Resgate Cidadão é justamente para vacinar os idosos acima de 60 anos que por algum motivo ainda não se vacinaram. Nesta terça-feira as equipes farão cadastro na hora, e a vacina será aplicada. É necessário levar um documento com foto, com CPF, e comprovante de residência e quem tiver o cartão SUS deve também levar”, explicou o secretário de Saúde, Gonçalo de Barros.

“Os passos são dados conforme as informações e planejamento da Secretaria de Saúde, tanto na disponibilização de vacinas, quanto sobre o contingente já vacinado e a ser vacinado. Vamos avançando nos grupos prioritários, e abrindo gradativamente em ordem decrescente para aquelas pessoas sem comorbidades. E nunca esquecendo dos idosos acima de 60 anos, onde a Saúde Pública, edita o Resgate Cidadão, que é justamente a busca ativa, desta faixa etária que têm seu direito garantido de se vacinar, e que por algum motivo o impede. Para esses casos, todas as terças-feiras, no período da tarde ocorre a vacinação, no Fiotão. Essa ação humanitária foi acatada pela sociedade várzea-grandense que nos ajudam a identificar e levar estas pessoas para se vacinarem”, explicou o prefeito Kalil Baracat.

Gonçalo de Barros afiançou que para vacinar os garis estabeleceu parceria com a Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, que junto às empresas prestadoras de serviços, controlam a lista de quem realmente vão vacinar, preenchendo os critérios e regras da Campanha de Vacinação, além dos efetivos da Secretaria.

Sobre a inclusão dos garis e demais profissionais da limpeza urbana e da coleta de lixo no rol de prioritários no plano de vacinação, o secretário afirma que esses profissionais executam suas atribuições mediante amplo contato com a população. “Fato esse que, além de expô-los demasiadamente ao contágio, os torna potenciais propagadores involuntários do vírus, e necessitam serem imunizados, principalmente pelas atribuições de suas funções, que são consideradas de utilidade pública”.

– Calendário de Vacinação:

Dia 07 de junho:

Corujão da Vacinação: No Centro Universitário – Univag – Clínicas Médicas, das 16 às 22h em sistema Drive Thru, inicia a vacinação em pessoas sem comorbidades, de 55 anos a 59, devidamente cadastradas e confirmadas.

Abertura do pré-cadastro para pessoas sem comorbidades de 50 a 54 anos

– Terça – Feira – 8 de junho:

Local: Ginásio Poliesportivo Fiotão

Horário: 8h às 16h: Pessoas com comorbidades

Corujinha da Vacinação: Resgate Cidadão

Horário: 16h às 20h: Profissionais da Limpeza Urbana (garis) e pessoas acima de 60 anos.