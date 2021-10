Vice-prefeito comemora avanços do ensino público municipal: “Investir na educação é investir no ser humano”

Na próxima segunda-feira (04) Cuiabá dará início à Campanha Nacional de Multivacinação. O público alvo desta campanha são crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade. A previsão é que a multivacinação seja realizada nas unidades básicas de saúde até dia 29 de outubro.

Segundo o coordenador de Programas Estratégicos da Secretaria Municipal de Saúde, Wellington Assunção Ferreira, o objetivo da campanha é fazer a atualização da caderneta de vacinação das crianças e adolescentes. “Neste quase dois anos de pandemia, muitas famílias deixaram de levar seus filhos às unidades de saúde para tomarem as vacinas de rotina. Com isso muitas crianças deixaram de ser imunizadas contra várias doenças, por isso a necessidade desta campanha, neste momento que temos visto a diminuição de casos de coronavírus”, explicou Wellington.

Todas as vacinas disponíveis no Calendário Nacional de Vacinação para as crianças (BCG, Pentavalente, Poliomielite oral e Inativada, Pneumocócica 10 valente, Meningocócica C, Febre amarela, Rotavírus, Hepatite B, Tríplice Bacteriana, Dupla adulto, Tríplice Viral, Tetra viral e Hepatite A) e as cinco para os adolescentes (Hepatite B, HPV, Tríplice Viral, Dupla adulto e Meningocócica C), serão oferecidas durante a campanha.

Durante a semana, as salas de vacinação estarão abertas normalmente, das 07h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00. Apenas as 14 unidades de saúde que estão realizando a aplicação de vacina contra o coronavírus não vão realizar a multivacinação. “As vacinas contra o coronavírus têm uma dinâmica diferente das vacinas de rotina, por isso decidimos não misturar as campanhas. Temos 67 salas de vacina ao todo, e a multivacinação vai acontecer em 53, em todas as regiões da capital”, revelou o coordenador.

As seguintes unidades básicas não estarão realizando a campanha de multivacinação: UBS Ilza Terezinha Picolli Pagot, UBS Jardim União/Jardim Florianópolis, UBS Três Barras e Clínica da Família (CPA 1), na região Norte; UBS Tijucal, UBS Pedra 90 V, UBS Parque Ohara e UBS Jockey Clube, na região Sul; UBS Terra Nova, UBS Pedregal e UBS Dr. Fábio, na região Leste e UBS Novo Colorado, UBS Santa Amália e UBS Novo Terceiro, na região Oeste. Tirando essas, todas as outras unidades de saúde de Cuiabá vão participar da multivacinação.