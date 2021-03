Vice-prefeito e secretário de Habitação vistoriam Contorno Leste e destacam momento histórico para Cuiabá

A Secretaria de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico informa que, em decorrência do avanço da pandemia da COVID-19, as medidas de biossegurança foram reforçadas na oferta dos serviços da Prefeitura. Cumprindo as normativas do decreto estadual n° 836, o Mercado do Porto passa a funcionar em horário reduzido aos fins de semana. Já as feiras livres, aquelas com horário de funcionamento diurno funcionam sem qualquer alteração, enquanto que as feira livres noturnas funcionam até às 19h, cuprindo decreto estadual até o dia 04 de abril, como determina prorrogação do documento.

No Mercado do Porto, o atendimento está sendo realizado com aferição da temperatura ao entrar no local pelo portão lateral, obrigatoriedade do uso de máscara, distribuição de álcool 70%, tapetes sanitizantes na portaria. Para maior controle de entrada e saída de pessoas e para garantir o cumprimento das medidas de biossegurança, o estacionamento interno foi desativado. Aos sábados e domingos, o estacionamento do Shopping Orla é liberado.

O Mercado do Porto tem seu funcionamento de segunda-feira a sábado das 5h às 18h, domingos e feriados das 5h às 12h. Nas segundas-feiras o local funciona com 30% da capacidade para que seja realizada a limpeza e sanitização.

Já as feiras livres funcionam de acordo com horário individual. As que são realizadas até às 19h não tiveram alterações no funcionamento. Enquanto que as feiras livres noturnas, foi veiculado que estariam ssuspensam, entretanto, elas vão funcionar também cumprindo o que determinal o decreto estadual até às 19h. A decisão foi tomada em conjunto com a Associação de Feirantes.

“É uma determinação do prefeito Emanuel Pinheiro e uma prática da sua gestão manter o diálogo com a população na tomada de decisões que envolvem a vida de todos. Por isso, foi feita reunião com a Associação dos Feirantes e deixamos para que eles decidissem se queriam alterar o horário de funcionamento das feiras noturnas. A categoria optou por executar as feiras até o horário permitido. Respeitamos isso e mantemos as portas abertas para dialogar sobre a melhor maneira de enfrentar esse momento difícil”, pontuou o secretário de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Francisco Vuolo.