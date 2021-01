Vice-prefeito garante participação efetiva de entidades na execução da obra no Parque de Exposições

O vice-prefeito e secretário de Obras Públicas, José Roberto Stopa, garantiu aos representantes das entidades que desenvolvem suas atividades no Parque de Exposições Sen. Jonas Pinheiro que a revitalização do espaço será realizada de forma conjunta. Em reunião ocorrida na terça-feira (19), gestor afirmou que, assim como tem ocorrido até o momento, as organizações continuarão tendo participação efetiva durante a execução do projeto.

À Associação dos Criadores de Mato Grosso (Acrimat), Sindicato Rural, Nelore MT e outras, Stopa destacou que o trabalho em parceria com outras instituições é uma marca da gestão do prefeito Emanuel Pinheiro que continuará sendo praticada pela Prefeitura de Cuiabá. Segundo ele, após a conclusão do processo licitatório, o primeiro passo será reunir as equipes para definir a execução de cada etapa da obra.

“Acredito que nos próximos dias podemos ter o resultado da vencedora da licitação. A partir disso, voltaremos a nos reunir com engenheiros da Secretaria, das entidades e também da empresa para discutir por onde iniciaremos, para onde seguiremos e de que forma isso será feito sem interromper as ações que são realizadas diariamente no espaço. Vamos estar juntos nessa caminhada, assim como tem acontecido desde o início desse processo”, explicou.

O vice-prefeito chamou a atenção ainda para toda transformação que a região ao redor do Parque de Exposições passará ao longo desse ano. Conforme exposto por ele, além da revitalização dessa área, está no planejamento do Município a entrega do viaduto Murilo Domingos, da Orla do Porto II, da revitalização e ampliação do Mercado do Porto e ainda a requalificação de toda a Avenida Beira Rio.

“Também estamos novamente cuidando de todos os procedimentos legais para lançar uma nova licitação para o Cais do Porto. Ou seja, é um conjunto de melhorias que se complementam e vão embelezar ainda mais essa localidade. Sem dúvida alguma essa região se tornará em mais um belo cartão postal da cidade, fortalecendo o turismo, a cultura e, somando a isso, uma série de oportunidades de negócios”, argumentou.

O recurso destinado para a revitalização é de R$ 18.048.248,46. A verba é fruto de convênio entre a Prefeitura, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e a Caixa Econômica Federal. Conforme a divisão, R$ 17.260.617,76 são oriundos do Orçamento Geral da União, conseguidos por meio de articulação do ex-ministro da Agricultura, Blairo Maggi, e outros R$ 787.630,70 de contrapartida do Município.

A ideia é potencializar o uso da área de mais de 140 mil metros quadrados, que já abriga durante todo o ano a realização de diversos eventos voltados para o setor do agronegócio. A partir desse processo, o Parque de Exposições deve tornar-se mais uma imprescindível ferramenta dentro do trabalho desenvolvido pela Prefeitura de Cuiabá, visando fomentar e impulsionar a economia da Capital.