Vice-prefeito participa de ato que inicia a celebração dos 30 anos da visita do Papa São João Paulo II a Cuiabá

A equipe de abordagem da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência percorreu na manhã desta segunda-feira (24), os principais pontos de concentração da população em situação de rua onde foram entregues 150 cobertores da Campanha Aquece Cuiabá, idealizada pela primeira-dama Márcia Pinheiro e que já encontra-se na 5ª edição.

Até o momento já foram distribuídos 1.277 cobertores em 2021. A ação teve início na primeira quinzena de abril, na primeira onda de frio registrada em Cuiabá.

Na data de hoje (24), a equipe percorreu o Morro da Luz, a região da praça Luiz Albuquerque (Porto) e avenida Fernando Côrrea.

Com a pandemia causada pelo coronavírus, as ações foram ampliadas para atendimento à população em situação de vulnerabilidade social nesse momento da maior crise sanitária.

A primeira-dama Márcia Pinheiro pontua que uma grande preocupação da gestão é com a população em situação de rua e das famílias que estão em situação de vulnerabilidade pela perda do emprego por causa da pandemia. “A gestão se preocupa com essa população vulnerável. Quem está na rua sofre com o frio, sem contar a facilidade de adoecer ainda mais neste período do aumento dos casos de Covid-19. São pequenas atitudes, mas que fazem a diferença na vida dessas pessoas”, afirma.

A coordenadora Técnica de Gestão da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência, Patrícia Aparecida de Arruda Cavalcante explica que, além da entrega dos cobertores, a equipe de abordagem social dos Centros de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) faz também o trabalho de busca ativa, identificação, proximidade, acolhimento dessas pessoas. Essa ação ocorre em todas as frentes frias, devido às suas condições de vida que inviabiliza o armazenamento e o zelo do cobertor, tornando-o praticamente descartável.

“Dentre as atribuições, estão a informação do canal de denúncia, na qual a população de rua pode estar em contato com a Prefeitura nos casos de atendimento especializado; os encaminhamentos aos albergues municipais onde são oferecidos a acolhida com a oferta de local de repouso, alimentação o acesso a documentos pessoais, além de solicitar gratuitamente o retorno à sua cidade de origem, caso não seja de Cuiabá” explica.

REDE DE ATENDIMENTO- Atualmente, a rede de Assistência conta com três unidades dos albergues municipais, sendo o Manoel Miráglia, da Guia e do Porto. Além desses, está em funcionamento o programa Hotel Albergue, por meio de uma parceria realizada com uma Rede de Hotéis, sendo mais um ponto de apoio para abrigar essas pessoas.

A distribuição das vagas é feita de acordo com o perfil de cada atendido. Os albergues municipais são para pessoas em trânsito ou que vieram para Cuiabá e não conseguem voltar de imediato. Já o Hotel Albergue é para aquelas que já estão há algum tempo em lugares de grande concentração desse público, como o Morro da Luz, Praça do Porto, Rodoviária e Beco do Candeeiro.

“Esse trabalho de sensibilização é permanente. É meta do nosso prefeito Emanuel Pinheiro e da nossa primeira-dama Márcia Pinheiro oferecer acolhimento para o maior número possível de pessoas em risco de vulnerabilidade social. Sabemos que muitos ainda são resistentes, mas com esse trabalho contínuo, aos poucos, vamos alcançando os resultados esperados”, finalizou Hellen Ferreira.

AQUECE CUIABÁ- A forma de doação segue como as edições anteriores sendo possível ser feita online, via o site da campanha (www.aquececuiaba.com.br), ao preço de R$ 12,99 por cobertor já com frete e impostos inclusos. A opção via internet foi promovida, ainda em 2017, em razão do comércio local não oferecer estoque suficiente para atender a demanda, além de oferecer alternativa de menor custo aos doadores.

No total, as doações também poderão ser feitas em três pontos da cidade. No Supermercado BigLar (Miguel Sutil) e Jardim das Américas e um ponto de coleta no Palácio Alencastro.

Para mais informações acesse: www.aquececuiaba.com.br