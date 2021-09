Vice-prefeito participa de missa em homenagem ao Senhor Bom Jesus de Cuiabá

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal do Turismo, realiza nesta segunda-feira (27), data em que se comemora o Dia Mundial do Turismo, uma extensa programação cultural e de exposição de carros do Rally Ecológico. O evento ocorre na Praça Alencastro, no centro da Capital e vai até às 20h.

Quem passa pelo local, poderá contemplar a gastronomia cuiabana, apresentações culturais, receber uma muda de uma planta frutífera do cerrado e também poderá fazer a inscrição para o NASA Space Apps Challenge 2021. A edição deste ano marca os 10 anos de promoção desse encontro de estudiosos e criadores, tendo como tema a Inovação. Também haverá apresentações de bandas regionais.

“Temos dois eventos na pauta, o Rally Ecológico e a inscrição para o NASA Space que ocorrerá no final de semana. Poderão fazer as inscrições qualquer pessoa maior de 18 anos e acima de 16 com a presença de um responsável. A gente está com essa atividade do turismo porque também se comemora o dia do turismólogo. Estamos fazendo a divulgação do Rally, vai ter show de rasqueado, de piano e outros. O turismo está começando a florescer mundialmente e temos que nos preparar. E no dia 2 de outubro no NASA Space Apps Challenge 2021 acontece nos dias 02 e 03 de outubro, no Museu da Caixa D’Água Velha, para que os projetos sejam apresentados na NASA. Agências de turismo estão a todo vapor e estamos preparando Cuiabá com o aplicativo para o turismo para orientar as pessoas sobre os pontos belíssimos da nossa cidade”, comentou o secretário Oscarlino Alves.

As inscrições do Rally Ecológico são limitadas e podem ser feitas pelo site cronorally.com.br.

Para se inscrever no NASA Space Apps Challenge 2021 – basta acessar o instagram do evento https://instagram.com/nasaspacecuiaba?utm_medium=copy_link e fazer a inscrição. É importante que os interessados se inscrevam antecipadamente para participar de todas as informações antes do evento.

Confira programação:

– Rally Ecológico – exposição de veículos

– Doação de mudas

– Pórtico inflável do evento

– NASA Space Apps – apresentação dos desafios da edição 2021 – inscrições e display de astronauta para os visitantes tirarem fotos

– CAT Móvel – informações turísticas de Cuiabá e realização de cadastro de guias de turismo e outros empreendimentos do trade para o portal do Turismo e aplicativo Turismo Cuiabá.

– Bolicho solidário igreja Santuário do Bom Despacho: exposição e comercialização de artesanatos e produtos da agricultura familiar.

– 16h às 20h – gastronomia

– 16h apresentação cultural : Eduardo Braga – rasqueado cuiabano

– 17h – dispositivo de Honra de autoridades presentes

– 18h – às 20h – apresentação cultural -piano na praça e sax (Dario)