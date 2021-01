Vice-presidente da Câmara fala sobre as expectativas e desafios da nova gestão

Câmara Municipal de Cuiabá

Foi publicado na Gazeta Municipal do dia 18 de janeiro as emendas impositivas feitas pelo vereador Sargento Joelson (Solidariedade), o qual dividiu entre reformas ou compra de medicamentos em unidades básicas e beneficentes de saúde, reforma de escola, centros comunitários, miniestádio e construção de praça com academia ao ar livre.





Uma de suas principais prioridades é a saúde que irá receber um aporte de R$ 350 mil de suas emendas parlamentares em reformas ou compras de medicamentos, atendendo as necessidades da comunidade rural do distrito de Aguaçú destinando R$ 50 mil. Também receberam R$ 100 mil em emendas as Unidades Básicas de Saúde do bairro Canjica e Três Barras e R$ 100 mil para compra de material de consumo no Hospital Beneficente Santa Helena.





Outra prioridade é na educação que receberá R$ 50 mil para reforma da Escola Municipal de Ensino Básico Marechal Cândido Mariano da Silva, no bairro Alvorada, onde é representante e tem base familiar, desde o primeiro mandato vem destinando e lutando por melhorias para a comunidade.





Tendo em vista que muitos bairros em Cuiabá necessitam de investimentos e benfeitorias, o vereador Sargento Joelson destinou R$ 250 mil a três bairros da região Norte a qual dividiu R$ 100 mil a reforma de dois centros do comunitário dos bairros Jardim Vitória, Florianópolis e R$ 50 mil para o bairro Altos da Boa Vista. Joelson vem cumprindo as promessas de lutar por melhorias aos moradores destas regiões.





Na área de lazer e esportes o vereador destinou R$ 50 mil para reforma e manutenção do miniestádio do bairro Novo Paraíso e R$ 50 mil para Construção de uma praça com Academia ao Ar Livre no bairro Milton Figueiredo, bairro que necessita de serviços públicos de qualidade.





O vereador sargento Joelson fala de suas destinações das emendas e a luta que inicia no segundo mandato com R$ 600 mil destinados a população.





“Com estas emendas, tentamos atender o máximo que conseguirmos para este ano, tanto as comunidades que nós representamos como a saúde que todo cuiabano necessita, sabemos que as emendas impositivas são somente o início da luta, agora vamos cobrar para concretizar o mais rápido possível, sabemos que as comunidades necessitam destas aplicações o mais urgente, nosso segundo mandato será pautado como foi o primeiro, com muita luta, trabalho nas bases e fazendo o serviço público chegar até a ponta, essa é nossa meta, entendemos que a saúde, educação o esporte sempre terá de receber atenção especial de todos”, diz Joelson





Emendas parlamentares





Reforma da Escola Municipal de Ensino Básico Marechal Cândido Mariano da Silva no bairro Alvorada R$ 50 mil

Reforma ou aquisição de medicamentos na Unidade Básica de Saúde da Comunidade Rural do Aguaçú R$ 50 mil

Reforma ou aquisição de medicamentos na Unidade Básica de Saúde do Bairro Canjica e Três barras R$ 100 mil cada

Aquisição de material de Consumo para o Hospital Beneficente Santa Helena R$ 100 mil

Reforma do Centro Comunitário do bairro Jardim Vitória e Florianópolis R$ 100 mil cada

Reforma do Centro Comunitário do bairro Altos do Boa Vista R$ 50 mil

Reforma e manutenção do miniestádio do bairro Novo Paraíso R$ 50 mil

Construção de uma praça com Academia ao Ar Livre no bairro Milton Figueiredo R$ 50 mil.