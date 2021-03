Vidal e secretário discutem sobre implantação de secretaria voltada à causa animal

Da assessoria

O vereador Sargento Vidal (Pros) esteve na manhã desta segunda-feira (01.03), no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), junto com o secretário de Governo Luís Cláudio, para tratar da implantação da Secretaria-adjunta do Meio Ambiente que passará a funcionar em uma ala do local que fica no bairro Ribeirão do Lipa, em Cuiabá.

De acordo com o parlamentar, a Secretaria-adjunta tem previsão para ser lançada no aniversário de Cuiabá, dia 08 de abril, e terá sua função voltada à causa animal tendo a Diretoria do Bem-Estar Animal como suporte. Com a pasta, a obtenção de recursos será maior e assim poderá contratar mais pessoal e ajudar uma maior quantidade de animais, além de oferecer mais serviços.

“Assim a Prefeitura ficará voltada somente para administração, a Diretoria vem para cá, teremos os canis após fazer a reforma total e, por enquanto, faremos a castração ainda na clínica que tem contrato com a Prefeitura. Mas a ideia é montar uma clínica veterinária aqui para começar a castrar os animais, principalmente gatos, pois pode ser que no começo ainda não consiga fazer cães, mas o objetivo é fazer cães e gatos atendendo gratuitamente ONG’s e pessoas de baixa renda”, destacou.

Vidal esclareceu que a clínica que será montada dentro da Secretaria será voltada apenas para castração, não oferecendo demais serviços. Também haverá um veículo oferecido pela Prefeitura para transporte de animais de grande porte, como no caso de cavalos que são abandonados. Após receberem o atendimento veterinário, o vereador irá levar estes animais até sítios e chácaras de parceiros que contribuem com a causa animal.

“A gente consegue fazer os exames no cavalo e depois levá-lo para essas chácaras. Aqui irá ter os canis que vão atender os animais vítimas de maus-tratos. Iremos fazer os resgates em toda Cuiabá, processar o responsável e, para isso, vamos marcar uma reunião na Delegacia do Meio Ambiente e no Juvam ”, disse Vidal.

O vereador explicou que atuará fazendo a “ponte” entre a causa animal e o poder público, para isso, já colocou todo o seu gabinete a disposição dos trabalhos que serão desenvolvidos na pasta. Já Luís Claudio buscará dar celeridade aos processos, intermediando junto ao prefeito Emanuel Pinheiro (MDB) para que as demandas sejam executadas.

Conforme o vereador será feita a reforma geral e ampliação no local, dando andamento para a instalação da clínica veterinária voltada à castração e assim, quando o Hospital Público Veterinário estiver pronto, já terão vários animais castrados. Essa é uma cobrança que Vidal vem fazendo há anos, referente à ampliação do CCZ para a execução desses atendimentos.

“O local é ali, não adianta gastar R$ 500 mil com uma clínica veterinária particular fazendo castração a preço comercial, sendo que com a clínica da prefeitura com funcionários da mesma, é possível fazer 10castrações pelo preço de uma”, ponderou o vereador.

As obras têm previsão para iniciarem ainda nesta segunda, onde a equipe de reforma irá ao local para analisar os ajustes que deverão ser feitos. Já os atendimentos que serão efetuados no local, só iniciarão após a reforma, para que possa ter uma melhor infraestrutura para acolher os animais.

Luana Valentim | Assessoria de Imprensa Vereador Sargento Vidal