Vidal pede ações de limpeza, pavimentação e designação de linha de transporte coletivo em bairros da capital

Carol Siqueira | Secom Câmara Municipal de Cuiabá

O vereador Sargento Vidal (Pros) apresentou sete indicações ao Executivo pedindo ações de manutenção de estrutura sobre um córrego e do deck do Parque das Nascentes, limpeza de calçadas, terrenos baldios e ao redor de uma escola, tapa buracos, faixa de pedestre, pavimentação e designação de linha de transporte coletivo em seis bairros da capital. As solicitações foram feitas durante a sessão ordinária da última quinta-feira (11.03), na Câmara de Cuiabá.





Vidal solicitou no bairro Morada do Ouro serviços de manutenção de estrutura sobre o córrego na Avenida Tancredo Neves, uma vez que encontra-se com problemas e desmoronando, oferecendo sérios riscos à população. Além da manutenção do deck do Parque das Nascentes e limpeza das calçadas ao redor da rua 21 e da Avenida Thomé de Arruda.





” O Dec localizado no meio da pista de caminhada está depreciado e com seus cabos de aço soltos, podendo assim causar acidentes. Necessário se faz também a limpeza e manutenção das calçadas ao redor do parque, posto que o matagal que está tomando conta, assim forçando os pedestres a utilizar as ruas para poderem caminhar. “, diz trecho do documento.





O parlamentar também solicitou que seja providenciada com urgência uma faixa de pedestre em frente à Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Coronel Octayde Jorge da Silva, a limpeza de um terreno ao lado e tapa buraco na rua Juara do bairro Tancredo Neves.





” O pedido é pertinente, visto que os moradores, bem como pais e mães dos alunos, relatam insegurança para as crianças atravessarem a rua e ter acesso à escola devido à falta de sinalização. Os moradores solicitam também além da sinalização, providências para a limpeza do terreno baldio ao lado da escola que está tomado pelo mato e acúmulo de lixo e o serviço de tapa buraco, pois as ruas então precárias, com enormes buracos e causando transtornos aos moradores locais “, diz o documento.





No bairro Brasil 21, o vereador solicitou os serviços de tapa buracos e lama asfáltica na Avenida 20. Já no Novo Paraíso, o pedido é para que sejam pavimentadas a Avenida principal e as ruas 5,6,7,8 e das Crianças, além da instalação de um ponto de ônibus.





Vidal ainda pediu que seja feita a limpeza de terrenos baldios e vias públicas do bairro Jardim Vitória, assim como tapa buracos na Avenida José Torquato da Silva. E no bairro Jardim União, o vereador solicitou a designação de uma linha de ônibus do transporte coletivo.





” o bairro não está sendo atendido por nenhuma empresa de transporte público e isso tem dificultado o ir e vir daqueles que necessitam do serviço para se locomoverem para o trabalho, escola e outros afazeres. Tal indicação visa trazer melhorias aos moradores do bairro, para que possam usufruir com qualidade e segurança o serviço público de transporte. “, diz o documento.

Luana Valentim | Assessora de Imprensa Vereador Sargento Vidal