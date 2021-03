Videoconferência vai tratar das mudanças na Norma Regulamentadora 31

O presidente do Sistema FAEMG/SENAR/INAES/Sindicatos, Roberto Simões, participou do AgEvolution Talks: Federações Inovadoras, promovido pelo Canal Rural. Participaram, também, os presidentes das Federações da Bahia (FAEB), Humberto Miranda, e do Mato Grosso (FAMATO), Normando Corral. O encontro foi mediado pelo editor-chefe do AgEvolution, Daniel Azevedo.



Roberto Simões

(Presidente do Sistema FAEMG/SENAR/INAES/Sindicatos)



“Não é possível continuar o processo agrícola sem inovação. Estamos passando por mudanças, e aquele produtor que não se preparar ficará à margem do negócio.”

“Vejo a Assistência Técnica e Gerencial como uma inovação imprescindível. No caso do leite, temos pequenos produtores que, com dois, três anos de acompanhamento, aumentaram bastante a produção, e com qualidade.”



“Temos um problema severo: 75% do meio rural não têm boa conectividade, por isso precisamos atualizar e modernizar o agro.”

“Os problemas das Federações são comuns. Mas estamos solucionando-os. Um deles: os jovens estavam distantes das questões rurais. Promovemos encontros entre eles e os produtores, criamos o NovoAgro 4.0 e desenvolvemos ações, como os hackathons, mas nos deparamos com startups caindo no vale da morte, por falta de financiamento. Nos unimos com a FCJ Venture Builder para criar um fundo de investidores para as agtechs. E, assim, estamos trabalhando para desenvolver as soluções.”



“Temos que avançar juntos com outros setores, para que a evolução seja para todos. Queremos expandir as ações e conectar cada vez mais.”

Veja a live na íntegra. Clique abaixo: