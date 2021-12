Virginia Mendes e Kika Dorilêo unem esforços por um final de ano mais humano

Trabalhando para garantir um Natal e um Ano Novo mais humano, as primeiras-damas Virgínia Mendes de Mato Grosso e Kika Dorilêo Baracat de Várzea Grande se uniram em mais uma ação social, para a entrega de cestas básicas, produtos de higiene e limpeza, e de brinquedos, para famílias que trabalham como coletores e que integram a Associação de Catadores de Material Reciclável e Reutilizável de Mato Grosso Sustentável – ASMATS.

A iniciativa faz parte do programa Ser Família, idealizado pela primeira-dama Virginia Mendes, e que tem percorrido todos os municípios proporcionando um final de ano mais acolhedor, uma vez que a ação é voltada para as famílias que vivem em risco de vulnerabilidade social.

A primeira-dama destacou a importância na união de esforços para um bem comum. “Muito me alegra a participação da primeira-dama Kika Dorilêo Baracat nesta ação, o que demonstra atenção e cuidado com a sua população. Ela é uma pessoa maravilhosa e tem um coração de ouro, e tenho certeza de que terá sempre um olhar especial para essa Associação, para essas famílias e todas as outras que precisam do suporte do Poder Público em todas as esferas para estarem inseridos na sociedade como um todo”, disse Virginia Mendes.

A primeira-dama do Estado também destacou a participação de todos os Poderes Constituídos no fortalecimento de políticas de assistência social em prol das famílias que mais precisam desse cuidado. “A participação da senadora Margareth Buzetti vem abrilhantar as ações realizadas em todo Estado e a sua participação também reforça essa parceria e demonstra comprometimento com os problemas que afligem a muitos”.

A primeira-dama de Várzea Grande, Kika Dorilêo Baracat, disse que se sente honrada com o carinho e atenção que a primeira-dama Virginia Mendes tem demonstrado ao município de Várzea Grande, principalmente, com ações voltadas a um público que necessita de olhar mais atento. “Essa entrega de alimentos e de brinquedos para as nossas crianças será com certeza a sinalização concreta de um fim de ano mais tranquilo, mais humano, já que vivemos dias tão difíceis em função da pandemia. Esse aconchego é necessário e nós seremos sempre parceiras dessa e de muitas outras ações voltadas para o bem comum. As pessoas sabem que hoje tem um Governo do Estado e uma Prefeitura de Várzea Grande com homens e mulheres que se preocupam com as pessoas menos favorecidas da sorte”.

A presidente da ASMATS, Maria Aparecida do Nascimento, a Cidinha, ressaltou a importância desse evento para as famílias que vivem no lixão de Várzea Grande. “Os alimentos e brinquedos vem a boa hora uma vez que muitas famílias passam necessidades e toda doação é bem-vinda. A nossa gratidão à Virgínia Mendes e Kika Dorilêo Baracat que tiveram a percepção da necessidade dessas famílias que trabalham no lixão e que elas fizeram questão de visitar. Duas mulheres guerreiras e que estão mostrando que a força e a união podem transpor qualquer barreira”.

ROUPAS E CALÇADOS: A primeira-dama de Várzea Grande, Kika Dorilêo Baracat realizou recentemente, um bazar em prol do lar dos idosos “São Vicente de Paulo”, onde todo o dinheiro arrecadado, no montante de mais de R$ 97 mil foi repassado a instituição que abriga 66 pessoas. O Gabinete de Apoio às Ações Transformadoras – GAAT, recebeu mais de 6 mil peças entre roupas e calçados, que foram comercializados em dois dias.

Deste montante ficaram algumas peças e a primeira-dama comunicou que irá enviar na próxima semana a associação para que sejam doadas aos trabalhadores.

Kika Dorilêo aproveitou também a ocasião para desejar um Natal de esperança e de união entre as famílias, e que elas possam não somente neste ano, mas em todos os anos estarem unidas e fortalecidas pelo amor.